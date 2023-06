Romans-sur-Isère : le chausseur Clergerie repris par l'américain Titan

"On est content parce qu'ils reprennent du personnel. Mais on aurait préféré quelqu'un qui reprenne tout le monde quoi !" ne cache pas Sandrine Martorana, déléguée FO du personnel. "On est tristement favorable à cette reprise" ajoute la représentante CFE- CGC Valérie Tréffé-Chavant. Les deux commentent la décision du tribunal de commerce de Paris ce 29 juin qui valide l'offre de reprise de Clergerie par le groupe américain Titan. Le dernier grand chausseur de luxe romanais avait été placé en redressement judiciaire fin mars .

Titan rachète donc Clergerie pour 700 000 euros. Le groupe américain propose dans son offre de reprendre 59 salariés sur 140 actuellement confirment les deux déléguées du personnel.

La production restera à Romans. "En revanche, on sait que là où on produisait 1 500 paires par semaine, on ne va en fournir que 500" complète Valérie Treffé-Chavant.