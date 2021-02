Romans-sur-Isère : près de 300 logements rénovés dans le centre historique d'ici 2023

Valence-Romans Agglo pilote un programme d'aides à la rénovation de logements dans le centre historique pour attirer de nouveaux habitants et commerçants.

Difficile pour l'heure d'imaginer de l'animation dans les ruelles du centre ancien de Romans-sur-Isère. Les portes des vieux immeubles sont cadenassées, de larges panneaux en bois cachent les vitrines des boutiques, fermées de longue date. Tout est vide ou presque. Il faut dire que la rénovation de ce quartier historique est complexe : certains édifices datent du 15e siècle. Pourtant, l'ambition de l'agglomération Valence-Romans est claire : une renaissance, en bonne et due forme, via un programme d'aides à la rénovation de logements.

Le plan d'aides de l'agglo a commencé en 2018 et doit prendre fin en 2023. © Radio France - Claire Leys

Plus d'un million d’euros de subventions a déjà été mobilisé depuis le lancement de l’opération en 2018. Trois ans après, le programme a déjà permis d’aider 65 projets, ceux-ci concernent principalement la remise en état de logements vacants. Mais à chaque chantier, son lot de difficultés. "Les immeubles sont tous imbriqués les uns dans les autres, on découvre souvent des galeries intérieures, des caves qui s'étendent sous plusieurs bâtiments... Les surprises sont nombreuses et elles ralentissent la réalisation des travaux", explique Louis Penot, assistant maître d'ouvrage, en charge de plusieurs réhabilitations à Romans.

La mairie souhaite également vivifier l'activité commerçante et associative du quartier. A titre d'exemple, un local vacant accueillera le centre d'arts de la municipalité. "C'est très important de rénover les locaux commerciaux, car il s'agit de l'image de la ville : c'est ce que les gens voient en premier en se baladant, détaille Etienne Follea, responsable de l'urbanisme à la ville de Romans. Autrefois, ce quartier était très vivant, mais avec la désindustrialisation, les commerçants sont partis. Notre but est de les faire revenir ainsi que les associations et les artisans".

L'objectif principal reste de repeupler le centre historique, en incitant des familles à s'y installer. D'ici 2023, près de 300 logements devraient être rénovés.