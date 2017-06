Romans : faire revivre la Côte Jacquemart pendant la fête de la pogne et de la raviole

La 28ème fête de la pogne et de la raviole se déroule à Romans ces 3 et 4 juin. La grande nouveauté cette année, c'est l'installation de dix boutiques éphémères dans la Côte Jacquemart. Une rue sinistrée, abandonnée par les commerçants depuis plusieurs années.

De la pogne et de la raviole. La fête de la pogne et de la raviole débute ce samedi 3 juin à Romans . Un centre ville en ébullition pour fêter les deux produits phares de la ville. C'est la 28ème édition.

Evènement inédit cette année : la mairie a décidé de tenter de faire revivre une rue bien connue et tombée en désuétude depuis des années, la Côte Jacquemart. Il y a 20 ans, c'était une des rues commerçantes les plus dynamiques de la ville. Aujourd'hui, cette jolie petite rue piétonne est désertée par les commerçants.

Plus 65% des commerces de la Côte Jacquemart sont fermés © Radio France - PF

Descendre la Côte Jacquemart aujourd'hui donne une drôle d'impression. René, un Romanais du quartier y passe depuis qu'il est tout petit : "Moi je l'ai connu quand j'étais gosse, c'était plein. Là, c'est la ruine ...". Pour René, les clients ont fui et sans client, pas de commerce possible. Mais dans la Côte Jacquemart, chacun à son explication sur les raisons du sinistre de cette rue. "L'incivilité, la délinquance" lance une première dame. "L'accessibilité de la rue en pente" répond une commerçante.

Tout en haut de la rue, le bijoutier Eric Liénard prend sa retraite à la fin du mois de juin. "Je suis le suivant sur la liste" commente le bijoutier qui estime que personne ne reprendra son magasin. Pour lui, la rue s'est vidée de ses commerçants quand Marques Avenue s'est installé.

"Personne ne veut venir dans une rue comme ça", Eric Liénard bijoutier.

En bas de le Côte Jacquemart, les vitrines vides des boutiques. © Radio France - PF

Ramener du passage dans la rue

Pour la maire Les Républicains de Romans, Marie-Hélène Thoraval, il ne faut pas espérer retrouver la Côte Jacquemart d'il y a 20 ans. Mais il y a des solutions à mettre en place pour redonner vie à la rue. "C'est un tryptique sécurité, aménagement et évènementiel qu'il faut mettre en place", résume l'édile romanaise. Elle rappelle que le revêtement de la Côte a été récemment refait, que de la vidéo surveillance a été installée. Place donc à l’événementiel et au constat. La côte Jaquemart aujourd'hui ce sont 35 locaux commerciaux ... dont 23 sont vacants.

Pour la fête de la pogne et la raviole, la mairie a réussi à convaincre dix propriétaires de locaux commerciaux vacants de les prêter pour y installer des boutiques éphémères. Dix producteurs locaux pourront y présenter le temps de la fête leurs produits, de la gastronomie mais pas que. Les vitrines des boutiques vides trop abîmées pour recevoir un magasin éphémère seront recouvertes de grands autocollants représentants des produits locaux.

La boutique éphémère, c'est un test. L'opération peut être renouvelée toutes les fins de semaine (Le maire Marie-Hélène Thoraval)

Le but de l'opération, outre l'animation de la fête de la pogne et de la raviole est de prouver que l'activité peut revenir dans la Côte Jacquemart. "La boutique éphémère c'est un test", explique Marie-Hélène Thoraval, " un test qui peut être organisé de manière pérenne toutes les fins de semaine. Cela peut-être aussi un appel à projet que nous allons lancer d'ici la rentrée qui sera intimement lié avec le développement d'un incubateur d'entreprise". La maire de Romans estime que, pour relancer l'activité dans la petite rue, il ne faut pas compter que sur des petits commerces traditionnels mais sur tout type d’entrepreneurs, voire même des associations.

De belles boutiques en centre-ville plutôt que d'aller courir en zone industrielle (un propriétaire de locaux vacants)

Georges Lavergne, propriétaire de locaux commerciaux vacants qu'il tente de louer depuis plus d'un an a accepté de prêter son local pour l'ouverture d'un commerce éphémère. Il espère que cela permettra de motiver des repreneurs. "Pour moi c'est l'occasion de relancer une rue et pourquoi pas motiver de futurs locataires, des start-up, de nouvelles entreprises, qui vont s’apercevoir qu'il y a une possibilité dans le centre-ville de Romans d'avoir de belles boutiques plutôt que d'aller courir en zone industrielle". Un message relayé par Marie-Hélène Thoraval. Elle appelle tous ceux qui critiquent le manque d’attractivité du centre ville de Romans à y faire leurs courses. Pour elle, c'est comme ça que les choses évolueront.