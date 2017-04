ROMANS : Un millionnaire nouveau propriétaire de la maison de la nature et de l'environnement

La ville de Romans a tranché : c'est le projet porté par un industriel de Romans et un restaurateur local qui a été retenu pour l'acquisition de la maison des Chapeliers ( ex maison de la nature et de l'environnement )

La Maison des Chapeliers va devenir "la Belle Maison"

C'est un restaurant qui sera installé dans la Maison des Chapeliers, l'ancienne maison de la nature et de l'environnement, bâtiment emblématique de la ville situé sur les berges de l'Isère. Le projet porté par Michel Baulé, à la tête d'entreprises spécialisées dans la plasturgie et président du conseil de surveillance de la holding "Eximium", a été préféré à celui d'un collectif de citoyens qui voulait en faire une auberge de jeunesse et un lieu de vie pour les promeneurs et les cyclistes.

Le nom du restaurateur n'a pas encore été dévoilé

On sait simplement que son savoir-faire est reconnu sur Romans et Bourg-de-Péage depuis près de 15 ans et qu'il est actuellement en activité. Son projet a séduit Michel Baulé , industriel Romanais qui s'est déjà investit dans le patrimoine de la ville en rachetant il y a quelques années les anciens locaux de la Banque de France en face de l'hôtel de ville pour y installer le siège de sa holding. La ville de Romans a estimé que ce projet apportait des garanties plus fortes sur la capacité d'investissement, sur les conditions de réalisation et sur la durabilité de l'activité.