Après le Black Friday Amazon défend son modèle de développement

Invité de France Bleu Isère le responsable national "Amazon Logistique" Ronan Bolé est revenu sur le modèle du géant américain du e-commerce et les perspectives d'évolution de ses sites dans la région. Non Amazon ne tue pas le petit commerce selon lui.

Grenoble, France

Contestée pendant tout ce week-end de fête commerciale, avec des manifestations notamment à Satolas-et-Bonce (Isère), Saint-Priest (Rhône) et Montélimar (Drôme), la société Amazon insiste de son côté sur les emplois créés et sur ses actions "uniques" en faveur de transports plus propres et d'un modèle environnementalement plus vertueux.

Amazon symbole de la sur-consommation?

Dans le viseur des "anti black friday" au nom du climat, Amazon répond par la voix de son responsable national "Amazon Logistique" Ronan Bolé qu'elle est d'abord une société qui colle aux envies et besoins des consommateurs : "Il y a aujourd'hui un mode de consommation de nos clients qui évolue, avec des commandes de plus en plus en ligne". Selon lui, "une petite partie va vers le commerce en ligne". Il n'y aurait pas de changement radical, "on peut dire qu'on reste sur les mêmes eaux que les années passées", poursuit-il. Un modèle générateur de multiples transports, avions, camions, camionnettes...

"100 000 voitures électriques commandées pour les livreurs Amazon"

"Il vaut mieux être livré par une camionnette rempli à 6 m³ de marchandises que de faire ses courses en voiture avec le coffre à moitié plein" répond Ronan Bolé. Amazon est "la seule entreprise au monde à prendre les accords de Paris pour les appliquer dix ans avant, en 2040" (les accords ont fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone pour 2050). Il annonce également que l'entreprise a investi dans "100 000 voitures électriques" pour ses livreurs.

Amazon ne tue pas le petit commerce, "au contraire"

Concernant les accusations de "tuer le petit commerce" - et les propos récent de Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'Etat au numérique, disant que 2 emplois et demi sont détruits pour un créé par Amazon - Ronan Bolé évoque "une étude américaine dont les résultats ne sont pas du tout transposables en France". "Aujourd'hui, un article sur deux est vendu sur la plateforme Amazon. Ce ne sont pas des ventes Amazon, ce sont des commerçants qui vendent sur cette plateforme", continue Ronan Bolé. "Vous allez trouver là-dedans 10 000 TPE/PME françaises (très petites et petites et moyennes entreprises). On essaie donc au contraire d''offrir des solutions".

En septembre dernier, Amazon a inauguré un centre de tri dans la commune de Satolas-et-Bonce. Ronan Bolé a évoqué les perspectives de développement de l'entreprise dans la région. "Il y aura des recrutements prévus qui seront faits en 2020 sur ce site de Satolas, et sur le site de Saint-Priest, on fête le 100e CDI aujourd'hui". Avant de poursuivre : "Autour de Lyon, nous avons envie de nous installer et développer Amazon. Il est normal pour nos clients de se positionner autour de Lyon."