Roncq, France

Il n'y a pas d'âge pour se lancer. Simon l'a bien compris. Lui le (très) jeune apprenti businessman, qui se retrouve à 13 ans à la tête d'une marque et d'un site Internet de vente de vêtements, Take Off, décollage en anglais.

"J'ai de l'ambition reconnait-il. J'ai toujours voulu créer quelque chose de concret ! J'ai commencé très jeune, à 6 ans et demi je publiais ma première vidéo sur Youtube et à 10 ans je savais comment créer un site Internet"

Sa chambre est pleine de cartons de vêtements qu'il vend sur Internet

Simon, (bon) élève en 4e dans un collège privé de Roncq près de Tourcoing est à la fois très sûr de lui et en même temps stressé. Car à 13 ans il découvre les joies et les galères du quotidien d'un chef d'entreprise. "Les joies quand on crée sa marque, quand on arrive à voir aboutir son projet. Les galères ce sont les problèmes avec les fournisseurs, les cartons qui arrivent avec une marchandise différente de celle commandée" raconte Simon.

A 13 ans Simon découvre les joies...et les galères de la vie de chef d'entreprise

Vers l'âge de 10 ans, il découvre un site Internet qui permet de créer des vêtements, ce qui lui donne l'idée de lancer sa propre marque. Une marque que ce végétarien veut éthique "Ethique ça veut dire que nos fournisseurs garantissent que les tissus n'abîment pas la planète, que les ouvriers qui fabriquent les vêtements au Bangladesh sont correctement payés", assure l'adolescent.

Son père l'accompagne pour les rendez-vous chez le banquier

Ses parents, et notamment son père à la tête d'une entreprise, l'encouragent et le poussent "Mon père m'accompagne pour les rendez-vous à la banque et ma mère qui travaille dans le droit a écrit les statuts de la société. Ils sont derrière moi, mais tout le reste je l'ai fait tout seul. Et j'en suis fier" dit Simon, que sa vie de chef d'entreprise n'empêche pas de faire du théâtre ou sortir avec ses amis.

L'élève de 4e assure avoir vendu 300 articles ces dernières semaines et espère faire mieux en s'associant avec deux jeunes influenceuses nordistes. Tous les 3 seront ce samedi au centre commercial Promenade de Flandres à Neuville-en-Ferrain.