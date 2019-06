Roquefort en fête : deux jours pour dire "Faites du Roquefort" et surtout mangez-en

"Roquefort, un territoire en fête" est lancé. Deux jours de fête, ce samedi et dimanche 8 et 9 juin, organisés par toute la filière Roquefort pour redonner des couleurs à ce fromage qui détient la plus vieille AOP en France mais dont les ventes ne cessent de baisser.