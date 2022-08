Roscoff : à la rencontre des derniers Johnnies

Un vélo avec qui des oignons qui pendent de part et d'autre. C'est souvent l'image qui vient en tête quand l'on parle des Johnnies, ces Bretons qui partaient vendre les oignons de Roscoff en Angleterre. Si l'on attribue le début de cette longue tradition à un certain Henri Olivier en 1828, on retrouve des traces de ce commerce transmanche dès 1815. Aujourd'hui, ce métier est en voie de disparition alors qu'ils étaient plus de 1 500 à leur apogée dans les années 1930.

"Le dernier Johnnie traditionnel"

Patrick Mevel a été Johnnie pendant 42 ans, avant de prendre sa retraite en février dernier. "Je ne sais pas s'il y a plus vendeur d'oignon que moi. Ca a été ma seule activité." "Dernier Johnnie traditionnel", pendant ces 42 années, il part de l'automne au printemps, en Ecosse, pour vendre ses oignons.

Pourtant destiné à une carrière militaire puis de professeur de géographie, Patrick change de voie grâce à son grand-père. "Il avait été Johnnie plus jeune, et ensuite après sa retraite." Un jour de 1979, Patrick lui demande de le suivre. Séduit par ce métier concret et "exotique", Patrick fait le choix de devenir Johnnie. "Sans mon grand-père je n'aurais pas eu l'idée."

Un métier "confidentiel", mais également "contraignant". Des raisons qui expliquent en partie sa disparition. "A partir du moment où le premier lot d'oignon est livré, on ne pense qu'à ça. _C'est l'oignon qui devient le patron_." Pendant 6 mois, de septembre à mars environ, Patrick vit donc en Ecosse, loin de sa famille, de ses proches. Il "bodelle" (terme utilisé par les Johnnies pour parler du tressage des oignons, NDLR) et vend au porte à porte, à des restaurateurs, des magasins. En 42 ans, il aura parcouru 45 000 km par saison et vendu 3.000 tonnes d'oignons.

Au fil des années, et si le produit "reste le même", les situations changent : les bonnes et les mauvaises récoltes, le cours de la livre sterling, et puis le Brexit.

La faute au Brexit

Un Brexit qui correspond avec la fin de carrière de Patrick, qui allait sur ces 60 ans. Mais plus largement, il est certain que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'a pas aidé les affaires des Johnnies. "La rentabilité était de moins en moins intéressante, et surtout les complexités administratives, je ne voulais pas m'embêter avec ça", explique Olivier Le Sann. Lui a été vendeur d'oignon pendant 27 ans à Winchester, "un complément de revenu". Beaucoup, comme Olivier, en profitent pour tirer leur révérence.

Pourtant, deux Johnnies d'un nouveau genre font perdurer la tradition. Laurent Caroff et John Delahaye se sont rencontré au bien nommé restaurant "Le comptoir des Johnnies" où ils travaillent en cuisine. L'un est Johnnie depuis 1999, l'autre ne l'a jamais été. Après une expédition de quelques jours en Ecosse, John rejoint Laurent dans l'aventure et les deux hommes créent leur entreprise, peu de temps avant le Brexit.

Et effectivement, on est loin de ce que vivait Patrick. "On part entre 7 et 12 jours. Je ne pourrais pas partir six mois et laisser mon fils et ma femme", explique John. Et contrairement aux anciens Johnnies, qui avaient un secteur assez défini, Laurent et John couvrent les côtes sud du Royaume-Uni, mais aussi l'Ecosse. "En une semaine on roule 2.500 à 3.000 km." Et il faut rentabiliser les passages, alors il faut aller plus vite. "On prend moins le temps qu'avant, mais c'est toujours nous qui venons voir les clients." Continuer de tout suivre de A à Z, continuer à faire vivre la tradition. "Moi j'ai commencé direct avec le Brexit, Laurent, lui, il a la tradition."

Mais difficile de se balader dans les rues avec des oignons et vendre en porte-à-porte. "Les policiers nous laisseraient pas faire", sourit John. Il faut tout déclarer aux douanes, à l'aller et au retour, factures à l'appui. "On doit montrer patte blanche." Et puis surtout, pour exporter vers le Royaume-Uni, il faut un client bien défini, "un point de chute". Heureusement, les deux Johnnies avaient créé une entreprise anglaise. "On se vend à nous-même finalement".

Mais malgré les galères administratives, tous l'assurent : l'oignon de Roscoff a encore de beaux jours devant lui, Outre-Manche. "Mes anciens clients m'appellent, et me demandent si je suis sûr de pas revenir", explique Patrick. John de son côté explique, "on a une vaste zone, mais c'est un gruyère... Y a du fromage pour tout le monde !"