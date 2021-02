Roselyne Bachelot à Amiens : "Le monde de la culture est en péril" alerte un intermittent

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot est à Amiens ce vendredi. Elle rencontre à la Maison de la Culture des artistes et des directeurs de salles. La Coordination des intermittents et précaires de Picardie compte se mobiliser avec un rassemblement à proximité de la ministre le matin et un autre à 14h devant le centre culturel Le Safran. Objectif : alerter Roselyne Bachelot sur leur situation et demander de nouvelles mesures.

"Avant la crise, je n'avais aucune vie sociale. Je passais cinq jours par semaine à préparer des tournées et à vivre ces tournées, raconte Julien Dufour, porte-parole de la CIP de Picardie et concepteur lumière. Depuis un an, mes revenus représentent un tiers de mes revenus d'il y a un an. J'ai déménagé parce que j'au dû rendre mon logement à Amiens, je n'ai plus les moyens de le payer", poursuit l'invité de la matinale de France Bleu Picardie.

Julien Dufour consacre donc son temps à défendre ses collègues. Le gouvernement avait prolongé l'été dernier les droits au chômage des intermittents jusqu'en août 2021. Sauf que depuis, il y a eu un deuxième confinement et le monde de la culture est pratiquement à l'arrêt. S"il n'y a pas de nouvelle prolongation des droits, "on va se retrouver avec 160 000 personnes pour les intermittents qui seront au RSA, ce sera un vrai drame social."

On va avoir des vacataires et des intérimaires toujours sans aucun droit et sans aucun travail. [Le gouvernement] est en train de créer une violence sociale qui va certainement se retourner contre eux à un certain moment.

La Coordination des intermittents et précaires de Picardie demande un prolongement de leurs droits et une année blanche à partir de la reprise complète de l'activité culturelle. Une mission sur les suites de l'année blanche en faveur des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel a été mis en place par le ministère de la Culture au début du mois de février. Ses conclusions sont attendues pour la fin du mois de mars.