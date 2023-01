Rosi Solar va recycler des panneaux photovoltaïques à La Mure en Isère

Des techniques pour recycler les métaux des panneaux solaires et les valoriser. C'est ce qu'a développé l'entreprise grenobloise Rosi Solar. Depuis deux ans, elle travail sur l'ouverture d'une usine à La Mure en Matheysine. Cette usine de recyclage doit ouvrir en février 2023 sur le site d'une ancienne usine de plasturgie. Antoine Chalaux, le directeur général de Rosi Solar, répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Qu'est-ce que vous avez inventé qui vous permet de vous positionner sur ce marché ?

Antoine Chalaux : Alors Rosi, c'est à la base une société qui développe des technologies pour recycler le silicium qui est perdu dans l'industrie photovoltaïque. Il y a du silicium qui est perdu pendant la fabrication des panneaux, du silicium qui est perdu à la fin de vie des panneaux, qui n'est pas recyclé actuellement. Et pour pouvoir recycler ce silicium, on a dû en plus développer des technologies pour les panneaux en fin de vie pour avoir accès à ce silicium qui est dans une structure qui est un peu complexe, donc on a développé toutes les étapes qui permettent d'accéder à ce silicium pour pouvoir le recycler.

Le silicium a une haute valeur évidemment pour le recyclage. Mais quand on parle de recyclage de panneaux il est aussi question d'autres métaux, parfois aussi de plastique !

Exactement. Dans un panneau photovoltaïque la partie active, ce sont les cellules photovoltaïques. Leur matériau principal, c'est du silicium mais dessus, on met des petits fils d'argent sur la face avant pour récupérer le courant et de l'aluminium, très légèrement, en face arrière pour récupérer le courant aussi. Mais ça, ça ne représente que 3 à 5% de la masse d'un panneau photovoltaïque. En fait un panneau photovoltaïque, matériellement, c'est surtout une grande plaque en verre qui protège les cellules devant, un cadre en aluminium sur le pourtour pour attacher le panneau sur une toiture ou dans un champ, et tout est collé ensemble et protégé à l'arrière par différents types de plastique. C'est ça qui est difficile quand on recycle, c'est de se débarrasser de ces plastiques. Donc nous, on a développé les procédés qui permettent de se débarrasser de ces plastiques-là, tout en conservant toute la valeur des matériaux qui sont à l'intérieur des panneaux photovoltaïques.

Le marché du panneau photovoltaïque est très important et il va l'être encore dans les années qui viennent. Votre ambition, finalement, en terme de recyclage, c'est quoi ?

On est ambitieux. On a une chance, c'est qu'on arrive à un moment qui est charnière dans le développement de ce marché de la fin de vie des panneaux photovoltaïques. En fait en Europe, on a commencé à installer beaucoup de panneaux dans les années 2000. En France, ça a été surtout au tournant des années 2010, et donc on voit arriver en fin de vie de plus en plus de panneaux photovoltaïques qui sont soit des panneaux qui ont 20 ans et plus qui arrivent vraiment en fin de vie, ou des panneaux qui tombent en panne parce que c'est des mauvaises séries ou qui sont dégradées par les intempéries. Et donc on est au début de la grande vague de la fin de vie des panneaux photovoltaïques, alors on parle aujourd'hui de quelques milliers de tonnes mais dans très peu de temps, ça sera des dizaines de milliers de tonnes qu'il faudra recycler. Et nous, Rosi, on arrive avec les bonnes technologies au bon moment et donc on a une ambition claire d'être un des leaders, si ce n'est le leader, dans le recyclage des panneaux photovoltaïques en Europe et dans le monde.

Vous allez doubler le nombre de salariés pour atteindre une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous avez du mal à trouver ces personnels dont vous avez besoin ? On sait que c'est le cas dans certaines filières et certains métiers...

On a de la chance parce que sur une bonne partie des métiers qu'on recherche, des techniciens en mécanique, en chimie, des ingénieurs etc... on a la chance d'être sur un sujet porteur qui parle aux gens et qui les engage. On arrive à trouver du monde mais on est toujours à la recherche des meilleurs talents. On a la chance d'être à Grenoble parce qu'il y a des bonnes formations qui permettent à des jeunes techniciens, des jeunes ingénieurs d'apporter vraiment des compétences que nous, on recherche. Et sur le site de La Mure, on a la chance d'être sur un bassin industriel qui a eu des difficultés par le passé et donc, il y a des personnes qui ont de l'expérience industrielle importante et qui rejoignent Rosi parce qu'elles sont implantées localement, elles habitent le plateau Matheysin et elles veulent développer cette nouvelle activité qui est tournée vers le futur et une économie en transition sur le plateau Matheysin.