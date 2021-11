Rosny-sous-Bois : rassemblement des parents d'élèves pour dénoncer le manque d'animateurs

"Le mot a circulé très vite entre les parents d'élèves", assure Céline Fromentin, responsable de la PEEP à l'école du Centre à Rosny-sous-Bois. L'organisation appelle, comme la FCPE, tous les parents d'enfants scolarisés dans la commune à venir manifester, ce mardi 30 novembre, à partir de 18 heures, devant la mairie où se tiendra le conseil municipal.

"On veut dénoncer notre ras-le-bol général", explique la mère de famille. Ras-le-bol d'abord sur le manque d'effectifs constaté depuis la rentrée de septembre, sur le temps périscolaire, "avec 1 animateur pour 50 élèves à l'école Jean Moulin par exemple". La mairie, dirigée par Jean-Paul Fauconnet (LR), a reconnu des difficultés de recrutements sur ces postes et s'est engagée à trouver une solution, mais les parents attendent toujours et réclament surtout des solutions sur le long terme.

Autre problème, sanitaire, avec la présence de rats repérés aux abords et dans des écoles, notamment dans le quartier du Bois-Perrier. Enfin, les organisations de parents d'élèves dénoncent une "dégradation" de l'aide aux devoirs, des repas et des goûters.