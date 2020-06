Roubaix : affaibli par la crise du Covid, le groupe Damartex envisage de supprimer 159 postes

Les annonces se succèdent et se ressemblent : un nouveau groupe emblématique du Nord est dans la difficulté à cause de la crise économique liée à la crise sanitaire du coronavirus. Damartex, qui commercialise notamment la célèbre marque Damart, envisage de supprimer 159 postes en France, et une trentaine en Allemagne, en Belgique et en Grande-Bretagne.

La quasi-totalité des suppressions auraient lieu sur les sites de Roubaix (62), Hem (30) et Villeneuve d’Ascq (50), dans la métropole lilloise. La première réunion de négociations du plan social a eu lieu ce mardi matin.

Parmi les mesures proposées :

Abandon de trois des onze marques : la Maison du Jersey, Jours heureux et Delaby

Fermeture de l'atelier de mise sous pli des catalogues

Fermeture de quatre magasins : Boulogne-sur-mer, Boulogne-Billancourt, Bélépine, ainsi que la boutique Afibel à Lille

Le navire grince, mais il va tenir - Patrick Seghin

Patrick Seghin, le président de Damartex, assure que c’est la crise liée au coronavirus qui contraint le groupe à prendre des mesures : "la tendance était positive, le coup d'arrêt a été brutal. On a 170 magasins, tout a fermé du jour au lendemain. On a un vrai défi de trésorerie. Le navire grince, mais il va tenir. Il faut se reconcentrer pour passer cette tempête unique, et faire quelques choix pour assurer l'avenir".

Le patron de Damartex compte sur la diversification du groupe spécialiste des seniors : il y a dix ans, le textile représentait 95% des activités, aujourd'hui, c'est 60%. Le groupe mise également beaucoup sur le développement des branches équipement pour la maison et le jardin, et prestation de santé à domicile.

25 postes créés dans le numérique

Pour franchir la tempête, il faudra aussi continuer à développer le digital. 25 postes vont être créés dans ce domaine. "Chaque suppression d'emploi est un échec", affirme Patrick Seghin, "on a une culture d'entreprise qui a une responsabilité sociale. On espère pouvoir reclasser le maximum de personnes".

Une augmentation de capital de 30 millions d'euros permettra de financer les investissements futurs. Une demande de prêt garanti par l'Etat (PGE) de 30 millions est en cours.