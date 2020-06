Roubaix : les syndicats de Conduent dénoncent un plan social au rabais

Le groupe américain Conduent a présenté ce mercredi matin les conditions du plan social en cours après rompu son contrat avec son unique client : PSA. Les 304 salariés au centre d'appel de Roubaix vont être licenciés. Les syndicats se disent méprisés par leur direction.

Appel au rassemblement vendredi

Pour les syndicats, le plan social présenté ce mercredi est loin d'être à la hauteur. Nasserdine Addad, délégué CGT, compare notamment avec ce qui a été fait lors d'un plan social similaire sur le site de Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. "Pour les 200 salariés, on leur donne un million [d'euros] pour un bloc de formation, explique-t-il. Et nous, on bénéficie d'1,1 million pour 304 personnes".

Les syndicats dénoncent également les indemnités, "au strict minimum légal" selon Nasserdine Addad. Le groupe américain leur promet de payer un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Cela représenterait environ 700 à 800 euros, soit moins d'un mois de salaire puisque la majorité des salariés ne dépassent pas les deux ans d'ancienneté.

Les lettres de licenciement devraient tomber le 10 juillet. En attendant, les syndicats appellent au rassemblement devant le site de Roubaix ce vendredi à 14 heures.