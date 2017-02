A Roubaix, une épicerie solidaire au cœur du lycée

A Roubaix, le lycée professionnel Saint François d'Assise innove. Depuis fin septembre, deux jours par semaine, la vingtaine d'élèves du CAP "Employé Commerce multi-spécialité" travaille dans une épicerie solidaire, installée dans une ancienne salle de classe.

C'est une initiative unique en France. Depuis fin septembre, au lycée professionnel privé Saint François d'Assise de Roubaix, près de Lille, il existe une épicerie solidaire, où 78 familles démunies peuvent venir faire leurs courses, et payer les produits un dixième de leur prix en magasin, grâce à des dons de supermarchés, et de la Banque alimentaire.

Servir, et non pas se servir

Cette épicerie est tenue par une vingtaine d'élèves en CAP "Employé Commerce multi-spécialité", qui se sont engagés à 100% dans le projet. Pour eux, et pour l'équipe pédagogique, c'est une manière d'apprendre leur futur métier très concrètement. Ruth, 19 ans, a ainsi "l'impression de rentrer directement dans la vie professionnelle. Plus on fait de la pratique, plus c'est facile de réviser au lycée, il suffit de faire passer le fil". Farid Achouche, le professeur de vente à l'origine du projet, confirme : "quelles que soient leurs difficultés, ils gagnent en maturité, ils servent à quelque chose. Servir, et non pas se servir". Grégory Bal, chef d'établissement du lycée Saint François d'Assise, se réjouit : "aujourd'hui, les entreprises cherchent des jeunes pleins de savoir-être, pas seulement de savoir-faire, les jeunes qui participent à l'épicerie solidaire ont vraiment grandi".

Un grand sourire pour l'avenir

Pour les familles concernées, envoyées par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix car elles ont du mal à joindre les deux bouts, c'est un vrai soutien. Leïla a rempli son panier pour moins de 10 euros : "j'en ai pour toute la semaine, il y a un peu de tout, même des fruits et des légumes, ça permet de subvenir aux besoins des enfants". Richard, qui marche avec une béquille, reçoit l'aide d'un lycéen pour porter son sac de courses : "ça m'inspire un grand sourire pour l'avenir. Ailleurs, c'est chacun pour soi, ici, il y a le don, c'est énorme".

L'épicerie solidaire est ouverte le jeudi après-midi, et le vendredi. Ce mardi 31 janvier, la Banque alimentaire est venue sur place, pour élever les élèves au rang d'ambassadeurs de la Banque alimentaire.