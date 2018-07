Roubaix, France

On vous en avait parlé début juin sur France Bleu Nord : une librairie roubaisienne risquait de mettre la clé sous la porte. Ses ventes étaient en chute libre depuis le mois d'avril et la fermeture du musée de la Piscine pour travaux.

Les deux sont distants de quelques centaines de mètres et le musée ramenait beaucoup de touristes. Le couple de gérants affirmait que les ventes avaient baissé de 50% la semaine et de 80% le week-end.

Grâce à une mobilisation incroyable du voisinage, des artistes locaux et d'internautes, c'est le soulagement : la librairie "Autour des mots", située juste en face de la gare, est sauvée. Le couple de gérants a récolté 17.000 euros grâce à une campagne de financement participatif en ligne. Elle a aussi récupéré de l'argent grâce à une vente aux enchères. De quoi passer l'été et envisager sereinement la rentrée.

"On ne s'attendait absolument pas à ça. On a vécu une aventure formidable. Les gens ne voulaient pas qu'on ferme", raconte Louis Breynaert, co-gérant. "On n'est pas un commerce normal, on est un lieu de rencontre" et selon Louis c'est ce qui a touché les généreux donateurs.

L'activité de la librairie est très dépendante de celle du musée, a remarqué Louis. "Déjà en 2017, on sentait une baisse de fréquentation, les expositions n'étaient pas aussi remarquables que les années précédentes. Mais en avril, juste après la fermeture, on était scotché. On se serait retrouvé à nos premiers jours de création, dix ans plus tôt, quand personne ne nous connaissait !"

La librairie a néanmoins survécu et fêtera ses dix ans en mars 2019. En attendant, une autre fête sera donnée début septembre pour remercier les donateurs de leur participation ainsi que toutes les personnes qui ont aidé le couple à garder la tête hors de l'eau. Quant au musée, il est fermé jusqu'au 19 octobre inclus.