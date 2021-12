Rouen : "A part nous faire disparaître, cela ne fera rien" réagit un patron de discothèque

"On dit qu'on ferme les discothèques comme ça on se donne bonne conscience" tempête Stéphane Cucu, le patron du Kube, du Spot et du Boho à Rouen.

Pour lui la décision de fermer le 10 décembre dernier pour un mois et maintenant de prolonger cette fermeture jusqu'à la fin du mois de janvier n'est que de "l'affichage politique qui ne changera rien" à la pandémie et aux chiffres de contaminations.

"On a été fermé 18 mois, ça n'a pas baissé. Cela va faire un mois qu'on est fermé, cela n'a pas baissé" argumente le patron de discothèque.

Des fêtes clandestines

D'après lui, beaucoup de fêtes clandestines s'organisent pour pallier le manque de boîtes de nuit. "Tous les jeunes cherchent des salles et ils en ont plus ou moins trouvées" et évidemment ce sera sans geste barrière ni protocole sanitaire comme c'était le cas dans les boîtes de nuit redoute Stéphane Cucu.

Des aides qui tardent à venir

Le gouvernement a promis des aides et de l'accompagnement pour les établissements fermés mais le patron assure que pour le moment "il n'y a rien ! Le chômage partiel n'est même pas mis en route alors qu'on doit faire les paies la semaine prochaine. En revanche les charges tombent !" dit-il exaspéré.

Lui a une grosse entreprise avec plusieurs établissements. Il se dit qu'il pourra s'en sortir mais il pense à des structures plus modestes "qui ne s'en sortiront pas. On va arriver à deux ans de pandémie. On aura travailler entre trois et quatre mois. Aucun commerce ne peut tenir comme ça", conclut-il.