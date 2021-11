Rouen : les syndicats lancent un appel à la grève à la Matmut

"On est sur un travail qui prône plutôt la quantité que la qualité", commence d'emblée Ludovic Barroin, délégué CGT à la Matmut. Ce mardi 16 novembre, avec quatre autres syndicats lancent un appel à la grève au sein de la société d'assurance, sur plusieurs antennes en France, et devant le siège social à Rouen.

Des conditions de travail dégradées

Les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées depuis le départ de leur ancien PDG Daniel Havis. "On constate dans les agences que l'on demande systématiquement aux salariés une politique du chiffre mais aussi sur les PRS (plateforme téléphonique), on assiste à une demande de nombre d'appels à prendre, en plateforme de traitement/sinistre, un nombre de dossiers à traiter", détaille Ludovic Barroin

"Les salariés de la Matmut ne s'y retrouvent plus. Ils font un travail dégradé", poursuit le délégué CGT. Au siège de la Matmut, le service informatique est impacté. Ils sont 500 sur les 1.500 salariés du siège.

"Depuis un peu plus que quatre ans, on fait des partenariats. Tous nos collègues sont mobilisés pour des partenariats qui sont très chronophages. En interne à la Matmut, on a toujours des outils à améliorer. On doit également créer des outils pour les sociétés externes. Et on constate finalement qu'on leur demande de respecter des délais plutôt qu'une qualité de travail", ajoute Ludovic Barroin.

Les syndicats demandent un renforcement des effectifs dans les services en tension. Des augmentations de salaires. "Chaque être humain a une réticence au changement, c'est normal. Mais lorsqu'il est bien accompagné et bien orchestré, cela ne nécessite pas de graves impacts sur la santé comme c'est le cas à ce jour", dénonce la CGT.

"Le dialogue n'est pas rompu"

"Nous serons extrêmement attentifs à ce que cette journée (mardi 16 novembre, ndlr) se déroule bien pour les collaborateurs grévistes. Et non-grévistes et ils seront nombreux. C'est vrai que nous ne sommes pas dans cette culture de la grève. Nous sommes une maison avec un réel dialogue social. Et d'ailleurs nous parlons aujourd'hui, demain et dans le futur, le dialogue est loin d'être rompu", explique Véronique Jolly, directrice générale adjointe des relations sociales et des ressources humaines à la Matmut.

Nous sommes en dynamique de transformation mais aussi créer de la valeur et la redistribuer - Véronique Jolly, directrice générale adjointe des relations sociales et des ressources humaines à la Matmut

La direction estime que ces changements sont nécessaires. Et se font dans le dialogue. "Plus que des mots, c'est le nombre d'accords qui trouvent des signataires aujourd'hui qui l'illustrent, avec des accords signés autour du télétravail mais aussi nos négociations sur les salaires, et cette année une prime pour les 60 ans du groupe. Mais aussi un intéressement qui a permis un reversement auprès des collaborateurs de plus de 30 millions d'euros donc ce sont des signes de dialogue, et création de valeurs par les collaborateurs", poursuit Véronique Jolly.

"Ces changements sont au service de nos sociétaires, de nos collaborateurs. Ils nous permettent d'être orientés vers l'avenir, d'être dans des qualités de service que nous cherchons", conclut la directrice générale adjointe des relations sociales et des ressources humaines à la Matmut.