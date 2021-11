Rouen : bientôt des livraisons par drones !

La livraison par drone a de nombreux avantages à écouter Gautier Dhaussy, le co-fondateur de Delivrone. A commencer par son empreinte carbone. "Sur un trajet, un drone peut être quatre fois plus rapide et avoir un impact carbone 96% inférieur à un véhicule traditionnel".

La jeune pousse rouennaise compte d'abord proposer de la livraison de produits médicaux en faisant le lien entre des laboratoires et des centres hospitaliers. Dans un deuxième temps, les livraisons de nourriture et de colis plus ordinaires pourraient suivre. "Il faut savoir que 70 à 80% des colis dont moins de trois kilos" explique Gautier Dhaussy, ce qui est tout à fait adapté à un drone.

Des premières livraisons à partir de 2022

La règlementation qui encadre les vols de drones est en train d'évoluer en France. "C'est déjà _une réalité dans de nombreux pays : les Etats-Unis, l'Australie, l'Irlande, la Suisse_. On est en retard en France", mais c'est en train de changer assure l'entrepreneur qui espère donc pouvoir faire voler ses premiers drones dès l'an prochain, en 2022.

L'interview complète de Gautier Dhaussy est à réécouter ici.