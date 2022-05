Bientôt, un supermarché coopératif et participatif devrait voir le jour à Rouen (Seine-Maritime). En tout cas, l'association Kissikol s'y attèle depuis près de deux ans et est actuellement à la recherche d'un local. Explications.

Rouen : bientôt un supermarché coopératif et participatif

L'association Kissikol porte le projet d'ouvrir un supermarché coopératif et participatif à Rouen

Bientôt un magasin participatif et coopératif à Rouen ! C'est en tout cas le projet que porte l'association rouennaise Kissikol. Elle souhaite créer un supermarché où les coopérateurs sont propriétaires, choisissent les produits, participent bénévolement au fonctionnement du magasin et paient leurs produits entre 10% et 40% moins chers que dans un magasin ordinaire.

Ce concept de magasin existe déjà, né aux Etats-Unis dans les années 70, importé à Paris dans le magasin La Louve (18ème arrondissement) qui a ouvert fin 2017, il essaime dans plusieurs régions de France et donc prochainement à Rouen si tout va bien.

A la recherche d'un local

L'association est actuellement à la recherche d'un local, une grande surface "entre 800 et 1 000 m2" explique Anne, une des membres de l'association puisque l'idée est bien d'ouvrir un "supermarché où l'on puisse faire l'intégralité de ses courses : alimentaires comme non alimentaires" poursuit-elle.

L'idéal serait de trouver "plutôt rive-droite et dans l'Est de Rouen ou bien vers Darnétal ou les Hauts de Rouen" précise de son côté Jean-Michel Vallet, un autre membre de Kissikol "car c'est dans ce secteur que résident la plupart de nos adhérents" et, il l'espère, futurs coopérateurs.

Car une autre condition pour ouvrir et non des moindres serait d'avoir au moins 500 coopérateurs. Ce sont eux qui financent et sont finalement propriétaires du magasin. "Chaque coopérateur achète une part sociale à 100 euros (cela peut être moins en fonction des revenus) à vie et cela lui permet d'avoir sa voix dans le choix des produits. Chaque coopérateur s'engage également à donner trois heures de son temps chaque mois pour faire tourner le magasin" détaille encore Anne.

Des produits moins chers réservés aux coopérateurs

L'idée c'est donc de créer son supermarché, choisir ses produits, y travailler et y faire ses courses à des prix bien moins chers que dans le commerce ordinaire. Seuls les coopérateurs pourront y avoir accès. Il y aura trois types de produits annonce Anne : "du bio, du conventionnel et du local". Les réseaux avec les producteurs sont en train d'être crées. "Nous ne sommes pas du métier" confie Elsa, une autre membre de l'association, alors cela prend du temps et chacun apprend en faisant.

C'est un travail de longue haleine. L'association ne peut pas encore donner de date d'ouverture mais se projette tout de même dans un horizon d'un ou deux ans.