A Rouen, clap de fin pour l'accueil parents-enfants de Farandoles

L'association rouennaise Farandoles arrête son activité ce dimanche 2 avril, en raison de difficultés financières. Depuis 27 ans, la structure accueillait parents et enfants pour des temps d'échange et d'écoute encadrés par des professionnels de la psychologie.

Une page vient de se tourner ce dimanche 2 avril à Rouen : l'association Farandoles ferme définitivement ses portes. Depuis 27 ans, elle accueillait parents et enfants dans son local rue d'Amiens tous les après-midis en semaine pour des moments d'écoute et d'échange encadrés par des professionnels de la psychologie et de la petite enfance, sur le principe de la Maison verte créées par Françoise Dolto.

J'ai l'impression d'assister à un enterrement

Catherine est en larmes : elle a "l'impression d'assister à un enterrement" : l'association Farandoles organisait ce dimanche un "pot de fermeture" pour l'arrêt de son activité. Comme elle, une vingtaine d'autres personnes ont le cœur serré. Pour cette maman qui a fréquenté l'association pendant ces 4 dernières années, c'est incompréhensible que Farandoles tire sa révérence : "Je ne comprends pas que ce lieu ferme ! Je ne l'accepte pas, c'est révoltant. Ca va devenir quoi, une boutique ?" s'interroge cette femme de 45 ans. "C'est une grande perte. je sais que la priorité n'est pas forcément dans le social en ce moment mais tout ce qui crée du lien est important", plaide-t-elle en essuyant ses larmes.

L'association a dû mettre la clé sous la porte pour des raisons financières mais la pilule est amère. Selon les dirigeants, sur les trois partenaires de la structure, le département de Seine-Maritime et la Ville auraient accepté de régler la dette de l'association. La municipalité proposait même un nouveau local, moins cher ! Mais la Caisse d'allocation familiale du département, troisième financeur, aurait refusé cette option parce que cela impliquait que Farandole quitte le centre ville. Xavier Roux, le président de l'association, a le sentiment de ne pas avoir été assez soutenu, en particulier par la Caf. "Notre fonctionnement qui consiste à accueillir des personnes sans leur demander de s'inscrire, sans leur demander leur nom, sans les obliger à rémunérer les services, n'a plus l'air d'être dans les normes de cette institution. C'est dommage !"

Et pourtant c'est ce fonctionnement qui fait la force de Farandoles selon Josette : "Un enfant peut venir comme il est. Si son père est en prison et sa mère gagne sa vie d'une manière pas très orthodoxe, on n'en sait rien ! Ici, il sera juste le petit Paul ou la petite Mathilde. Et ça c'est fabuleux parce que dès qu'un enfant va quelque part il est fiché, ciblé." Formée avec Françoise Dolto, cette psychanalyste a été accueillante dès la création de l'association avant d'y occuper des fonction administrative à sa retraite.

Un lieu intermédiaire

Cette écoute sans a priori, elle va manquer à Christelle : cette maman de 39 ans fréquente Farandoles depuis deux ans et demi avec son fils Alex, 3 ans et demi. Ils sont venus à l'accueil parents-enfants lors de leur emménagement à Rouen. "C'était un lieu où on se sentait très à l'aise qui n'était ni la crèche, ni la maison, ni l'école. Un lieu intermédiaire pour connaître d'autres parents, parler de notre expérience de parents avec les accueillants parce qu'on se pose des questions mais aussi partager son expérience avec d'autres parents et connaître des familles du quartier."

Aujourd'hui les bébés Farandoles vont devoir progresser tous seuls, loin de la maison en bois et des camions en plastique du local, qui vont prendre la poussière. Au total, des milliers d'enfants ont été accompagnés jusqu'à leurs 4 ans. Les 14 salariés de l'association, eux, deviennent orphelins.