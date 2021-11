Rouen : grosses perturbations dans les cantines scolaires ce vendredi en raison d'un appel à la grève

Un appel à la grève nationale a été lancé ce vendredi. A Rouen, le mouvement sera très suivi. Dans la plupart des 54 écoles rouennaises, aucun service de restauration ne se sera proposé. Les accueils périscolaires du matin et du soir seront eux aussi très perturbés.

Dans les cantines scolaires rouennaises, on se prépare à une journée de grève. Ce vendredi, un appel à la grève nationale des animateurs périscolaires a été lancé. A Rouen, le mouvement sera très suivi. Dans la plupart des 54 écoles rouennaises, aucun service de restauration se sera proposé. Les accueils périscolaires du matin et du soir seront eux aussi très perturbés. Les animateurs périscolaires demandent notamment une hausse des salaires et une meilleure prise en compte de leur statut.

Les grévistes doivent se retrouver, ce vendredi à 11h sur le parvis de l'hôtel de ville. Un rassemblement est également prévu à 15h devant la préfecture.