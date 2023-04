Rouen : ils dénoncent le "mariage" entre Total et une banque pour financer un oléoduc "climaticide"

"Voulez-vous prendre Total pour époux et promettez-vous de lui rester loyal et de financer ses projet climaticides ?" demande la maîtresse de cérémonie à un militant dont la tête représente le logo d'Amundi, filiale de la banque Crédit Agricole, et premier actionnaire de TotalEnergies. Face à une agence bancaire du centre-ville de Rouen, une dizaine de militants organisaient un faux mariage, ce samedi 1er avril, en public. "Promettez-vous de lui reverser une partie de vos profits toute votre vie, jusqu'à ce que l'effondrement vous sépare", demande-t-elle ensuite au personnage représentant l'entreprise pétrolière. "Je vous déclare unis, quoiqu'il en coûte", clôturant la cérémonie, sous la pluie et devant quelques passants interloqués par la scène.

Ces militants entendent dénoncer Amundi, filiale du Crédit Agricole et premier actionnaire de TotalÉnergies, qui pourrait financer le projet de Total d'oléoduc dans l'est de l'Afrique, le projet EACOP en Ouganda et en Tanzanie.

"C'est un projet encore assez méconnu pour le grand public, mais il devrait émettre environ 34 millions de tonnes de CO2 par an", estime Manon Pecqueur, membre de StopTotal à Rouen, qui décrit "un projet climaticide, contre le sens de l'histoire"

Dans un communiqué, StopTotal évoque le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui rappelle "que l’exploitation des infrastructures fossiles déjà existantes émettront trop de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à +1,5°C alors que dans le même temps TotalEnergies présentait le 21 mars sa stratégie climat dans laquelle 30% des investissements seront consacrés à des nouveaux projets pétroliers et gaziers en 2030." L'association estime que "Amundi et le Crédit Agricole ont un pouvoir immense et peuvent encore faire la différence en rejoignant le bon côté de l’histoire. Il est temps pour ces entreprises d’agir avec responsabilité, et de se positionner publiquement et lors de l’assemblée générale de TotalEnergies du 26 mai prochain contre le projet EACOP et les nouveaux projets pétroliers et gaziers de TotalEnergies".

L'agence bancaire ciblée, elle, est restée fermée, comme tous les samedis, selon son site Internet, vitres protégées derrière des panneaux de bois, vestige des dernières mobilisations contre la réforme des retraites.