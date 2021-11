Rouen : la brasserie Ragnar passera l'hiver au "Lutèce", la péniche amarrée rive droite

Elle a posé ses valises au "Lutèce", la péniche amarrée rive droite depuis mardi à Rouen. "On a reçu un public étonnamment nombreux notamment mardi où les quais étaient déserts donc ça nous a fait plaisir. Le pari n'était pas évident, ouvrir une péniche en plein hiver", commente Pierre-Marie Soulat, le fondateur de la brasserie Ragnar au Houlme.

Développer le projet Saint-Nicaise

"Il y avait une attente, on a senti le coup", poursuit Pierre-Marie Soulat. Ce projet est situé sur la Seine "ça nous permet de toucher la partie Est de la ville". Un bar aux allures de viking. "On va proposer des spiritueux normands et scandinaves pour pouvoir se chauffer, ainsi qu'une offre de snacking chaud, pour toucher un public complémentaire", ajoute le fondateur de la brasserie Ragnar.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel projet voit le jour. Déjà l'été dernier, ils avaient investi la cour de l'église Saint-Nicaise. "C'est un important chantier de reconversion cette église, pour en faire une église brasserie, un concept qui existe déjà à l'étranger. 100% de nos opérations intègrent une part qui nous permettent de financer ce chantier", explique Pierre-Marie Soulat.