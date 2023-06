Rouen : le Kindarena va... continuer de s'appeler ainsi, un accord sur quatre ans signé

Le Kindarena va continuer de s'appeler ainsi. Malgré un nouvel appel d'offre d'abord jugé infructueux, un accord a fini par être trouvé avec le groupe Ferrero, pour une durée de quatre ans. Un accord à la baisse, qui va être entériné ce jeudi 29 juin au soir, sauf surprise, lors du Conseil métropolitain.

Au moment de l'ouverture du palais des sports de Rouen, en septembre 2012, le groupe Ferrero s'était engagé à verser 500.000 euros chaque année à la CREA, la Communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, pendant cinq ans, puis 420.000 euros, les 5 années suivantes. Cela pour sponsoriser le nom de ce palais des sports, nommé Kindarena, en référence à la marque Kinder, du groupe Ferrero, implanté près de Rouen, ce que l'on appelle un accord de naming.

Un contrat sur dix ans, qui court donc jusqu'en 2022, où un nouvel appel d'offre est lancé. Sans grand succès. Une nouvelle offre de Ferrero est sur le table, mais bien trop basse pour la commission de renouvellement du contrat de naming. Il est donc décidé de prolonger le contrat d'un an, pour relancer l'appel d'offres.

Mais il faut croire que l'installation ne déchaine pas les foules. Une seule offre est reçue, pour ce contrat : la même. Celle de Ferrero, pour un an non-renouvelable. L'appel d'offres est à nouveau jugé infructueux. Mais visiblement soucieuse de classer le dossier, la commission de renouvellement du contrat de naming se décide à négocier directement avec l'entreprise italienne.

Le dossier de projet de délibération du prochain Conseil métropolitain à Rouen le justifie ainsi : "Il convient de souligner que le bilan des 11 années du précédent contrat de naming du palais des sports avec cette entreprise ont été positifs en termes de partenariat public-privé. [...] L’accueil de nombreux événements internationaux à Rouen (Coupe Davis, Mondial 2017 de Handball…) a permis de faire rayonner le territoire de la Métropole de façon significative et positive. Il convient d’ajouter que FERRERO est une entreprise implantée depuis le début des années 1960 sur plusieurs sites autour de Rouen. Elle compte 1400 salariés en France dont 1000 en Normandie. Elle valorise autant que possible le territoire métropolitain, normand et national : 75 % de ses fournisseurs sont français dont 25 % normands."

Un accord est ainsi trouvé pour quatre ans, à 350.000 euros annuels, avec possibilité de le casser chaque année. Un contrat à la baisse pour une salle qui va retrouver cette année la Pro B avec le Rouen Métropole Basket, qui va continuer d'accueillir le SPO Rouen, vice champion de France de tennis de table ainsi que quelques évènements exceptionnels, mais qui manque encore d'un véritable moteur.