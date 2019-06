Rouen : le magasin New Look occupé nuit et jour par ses salariés

Depuis vendredi soir, le magasin New Look des Docks 76 à Rouen est occupé nuit et jour par ses salariés. Ils réclament de meilleures conditions de départ à leur direction alors que les trentaine de magasins New Look en France vont fermer leurs portes.

Dans la vitrine du New Look fermé, on annonce l'occupation du magasin.

Rouen, France

Le magasin New Look est occupé depuis vendredi soir aux Docks 76 à Rouen. Rideau fermé, affiches dans la vitrine, les salariés veulent informer les clients de la situation. A l'intérieur : matelas au sol, canapés, tables sont disposés pour s'occuper. "On est toujours trois, on tourne pour occuper le magasin tout le temps, confie Charlotte Bonnaire, l'une des salariées du magasin. Du jour au lendemain on se retrouve sans emploi. On est maltraités et livrés à nous-mêmes alors on a décidé de se battre. On s'est dit qu'il fallait occuper pour mettre la pression sur la direction, précise la jeune femme. Ils ont appelés deux-trois magasins hier alors je pense qu'ils commencent à réaliser ce qu'il se passe. "

Les livraisons n'étaient plus assurées depuis plusieurs semaines." Charlotte Bonnaire, une salariée de New Look

Mais pour l'instant, pas de réponse précise de la direction. Le rideau du magasin restera fermé pendant cinq à six jours environ. "Après, ce sera fini. Notre bail se termine le 30 juin. Le 1er juillet on est à la rue, déplore Charlotte Bonnaire."

400 emplois menacés dans toute la France

Sur place, la fermeture est déjà préparée, le magasin a failli fermer ses portes dès vendredi. L'immense majorité des portants sont vides. "Ils ont stoppé les livraisons. Chaque jour ont devait resserrer les vêtements. Finalement, on avait un tout petit carré alors que le magasin fait 900 mètres carrés."

A l'intérieur du magasin New Look de Rouen, pas encore officiellement fermé, les portants sont vides © Radio France - Théophile Pedrola

Lundi 24 juin, le tribunal de commerce prononcera la liquidation de New Look.