Rouen : les soldes d’hiver résistent au couvre-feu

Dans une époque très délicate, les comptes des commerçants du centre-ville de Rouen prennent au moins une petite bouffée d'oxygène. La conséquence des soldes d’hiver, débutées ce mercredi 13 janvier 2021.

"Dans l’ensemble, les commerçants sont satisfaits"

Ce premier samedi de démarques était donc l’occasion de faire des bonnes affaires. Et même en pleine crise sanitaire, les soldes ont toujours un intérêt. C’est ce que pense Philippe Depréaux, vendeur de chaussures rue du Général Leclerc et président des commerçants rouennais (Rouen Shopping). “On a une activité tout à fait normale pour une période de soldes : la fréquentation dans le centre-ville de Rouen est très acceptable. Dans l’ensemble, les commerçants sont satisfaits.

Une satisfaction qui touche les enseignes de prêt à porter, mais aussi d’autres domaines comme les magasins d’électroménager.

Bon début aussi par exemple chez Patrick Hugli, le gérant d'un magasin de vêtements pour hommes installé depuis le début des années 60 rue Massacre. Il confie “un +15% d’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier à la même époque”. Une lecture des chiffres quand même à nuancer : les soldes ont commencés 2 semaines plus tard que d’habitude à cause de la crise sanitaire.

Philippe Dépreaux, président des commerçants rouennais © Radio France - Alexandre Lepère

Fini les bonnes affaires tardives !

Autre changement : le timing des clients. Fini les bonnes affaires tardives, les clients viennent avant 17h. “Plutôt entre 14h et 17h” avoue Lindsay, une vendeuse d’un magasin de prêt à porter pour homme rue du Gros Horloge. Difficile de toute façon de rentrer dans certains magasins, fermés à partir de 17h30 !

Les soldes en magasin auraient donc encore un sens même avec un masque sur le nez et la distanciation sociale à respecter à l’intérieur des magasins. Un sens à côté de la place toujours plus forte des ventes privées et des soldes sur Internet. Les soldes d'hiver continuent pour trois semaines et demi encore, jusqu'au mardi 16 février inclus.