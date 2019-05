Rouen obtient 300 000 euros de l'Etat pour re-dynamiser le centre ville

Rouen obtient bien de l'Etat une enveloppe de 300 000 euros pour re-dynamiser le centre ville et les commerces qui ont souffert des manifestations des gilets jaunes depuis le début de l'année.

Rouen, France

C'est confirmé : la ville de Rouen obtient bien de l'Etat une enveloppe de 300 mille euros pour re-dynamiser le centre ville et les commerces qui ont souffert des manifestations des gilets jaunes depuis le début de l'année. Matignon l'a fait savoir ce mercredi. 34 villes bénéficient des aides de l'état en France et au total les services du premier ministre débloquent près de 5 millions et demi d'euros contre 3 millions d'euros au début. Pour Rouen, la ville compte ainsi redonner envie aux familles de fréquenter le centre- ville notamment le samedi. Elle étudie aussi la possibilité de faciliter le stationnement.

Voici quelques actions qui vont être menées

- Chaque premier samedi du mois (jusqu’à l’automne), mise en place d’animations pour les enfants (« Rouen samedi, ça me dit »)

- Programme d’animations en centre-ville pendant l’armada (concerts le 12 juin notamment)

- Campagne de communication pour valoriser le centre-ville de Rouen et contribuer à relancer la dynamique commerciale

- Opération « les commerçants vous offrent le stationnement » : la Ville et la métropole vont mettre à disposition des commerçants des tickets pour stationner en surface et en ouvrage

- 20 ème anniversaire de la fête du ventre : animation, communication

- Organisation d’une deuxième édition de la parade de Noel