Rouen : pâtes, lait, préservatifs et masques distribués cet été aux étudiants en situation de précarité

[L'été Solidaire] 🚨 Durant tout l'été le réseau de la FEDER se mobilise pour aider et accompagner les étudiants en grande difficulté. 🚨 Distribution alimentaire tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h à Saint-Sever (dans le local du Contrat Partenaires Tu souhaites bénéficier de l'aide, pour ça rien de plus simple, remplis le formulaire juste en dessous : https://forms.gle/9MEnvzt1UehNBaas7