Rouen : un restaurant éphémère pour permettre aux demandeurs d'emploi de goûter au secteur

A Rouen, Pôle Emploi et l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) ont organisé un service dans un restaurant éphémère situé dans l'aître Saint-Maclou ce lundi. L'objectif est de permettre à des demandeurs d'emploi de goûter à la restauration. Et c'est une première en France.

C'est une première en France. Et les organisateurs ne cachent pas leur joie. Pôle Emploi en Seine-Maritime ainsi que l'Umih ont organisé un service dans un restaurant éphémère situé dans l'aître Saint-Maclou à Rouen ce lundi. L'objectif est de permettre à des demandeurs d'emploi de goûter à la restauration. A termes, un contrat de six mois les attend.

"L'idée c'est de remettre sur les rails quand c'est possible un certain nombre de compatriotes qui sont très éloignés de l'emploi. Faire ce restaurant éphémère sur un service, c'est bâtir une petite offre de restauration avec des demandeurs d'emploi en salle et en cuisine. Les clients sont des employeurs en recherche de personnel durablement", explique Philippe Coudy, président de l'UMIH 76.

Pallier le manque de personnel

Cette expérience pour les demandeurs d'emploi ne coûte rien aux entreprises. "Un coût 0 qui peut aller jusqu'à l'étape de la formation", ajoute Philippe Coudy. Car la prochaine étape après cette expérience est de proposer une formation aux demandeurs d'emploi désireux.

Frédéric était monteur-échafaudeur pendant 20 ans. Il veut changer de métier. © Radio France - Bradley de Souza

Parmi eux, Frédéric a été monteur-échafaudeur pendant 20 ans. "Je ne me vois pas faire ce métier à 65 ans, je veux changer. Je prends ce service comme une expérience, ça change", sourit ce Rouennais. Il est épaulé par Julien en cuisine. "C'est une page qui se tourne", ajoute-t-il très enthousiaste.

De son côté Richard est en salle. Il retrouve ce secteur qu'il a quitté il y a huit ans. "La restauration me manquait, le contact avec les gens. Il faut se remettre en selle". Daurelle, elle a déjà travaillé dans la restauration. "Pendant quelques années, donc je ne suis pas du tout stressée".

La saison estivale approche

Les clients sont des patrons d'établissements à la recherche de personnel. "On va voir l'attitude, le comportement, on va voir aussi la cuisine, ça va nous donner un aperçu sachant que tout est fait par des non-professionnels", explique Jean Covès, patron de plusieurs établissements en Seine-Maritime. Il est à la recherche d'un cuisinier et de deux serveurs.

Les clients de ce restaurant éphémère étaient des patrons d'établissements qui recherchent du personnel. © Radio France - Bradley de Souza

"Cette opération sert aussi à trouver des solutions sur le long terme pour trouver du personnel. Là c'est un moyen d'observer la qualité, un moyen qualitatif puisque l'on va voir les gens en action, c'est important pour nous", explique de son côté David Oper, le patron du restaurant d'Eux-Mêmes place du vieux marché à Rouen. Lui aussi à la recherche de personnel.

A la fin de cette expérience, une formation sera proposée aux demandeurs d'emploi qui veulent poursuivre l'aventure. Avec à la clé un contrat en CDD de six mois minimum. "En 2021, nous avons collecté _1.400 offres d'emploi sur le bassin rouennais_, 87% de ces recrutements ont été satisfaites, presque neuf offres sur dix", analyse Philippe Barnabé, directeur territorial de Pôle Emploi en Seine-Maritime.

Plusieurs acteurs dont Pôle Emploi et l'Umih ont organisé un service dans un restaurant éphémère à Rouen pour permettre aux demandeurs d'emploi de trouver du travail. © Radio France - Bradley de Souza

"Avec ce restaurant éphémère, les personnes qui vont servir en salle et rencontrer les restaurateurs qui sont les recruteurs se verront élaborer une formation sur-mesure au sein de l'entreprise", conclut le directeur territorial de Pôle Emploi en Seine-Maritime.