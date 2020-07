Rouen : un premier déménagement à la cité administrative, le temps des travaux

C'est un chantier qui pèse près de 100 millions d'euros et qui va se poursuivre pendant trois ans. Après la phase d'étude et les premiers travaux sur site, qui ont commencé début juin, c'est une nouvelle phase qui commence ce lundi 6 juillet : le déménagement d'une partie des 1.300 fonctionnaires de la cité administrative Saint-Sever, située sur la rive gauche de Rouen.

Réduire la consommation d'énergie et accueillir plus d'agents

"C'est une opération à tiroirs", explique Yvan Cordier, le Secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime. En effet, le bâtiment est divisé en trois parties, qui seront rénovées à tour de rôle. Les fonctionnaires qui déménagent ce lundi sont ceux qui travaillent dans la partie qui va être rénovée en premier.

"Certains vont dans des bâtiments à proximité, d'autres sont relocalisés à l'intérieur de la cité, mais à d'autres endroits. Une fois que cette partie sera rénovée, on pourra la faire occuper par des agents et ceux-ci libéreront les autres parties qui sont appelées à être rénovées", détaille Yvan Cordier.

L'objectif de ces travaux : réduire la consommation énergétique de la cité administrative de 70% et repenser toute son organisation afin d'accueillir, à terme, 500 fonctionnaires de plus. "On va changer l'ensemble des 2.800 fenêtres, on va aussi poncer et nettoyer les pierres de façade", explique Jean-François Mari, directeur de projet chez Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.

Pour ce qui est des travaux intérieurs, les bureaux individuels vont laisser place à des open space. Ce chantier comporte une contrainte de taille : le bâtiment datant des années 1960, il n'est plus aux normes et comporte de l'amiante. Son traitement est confié à une société spécialisée : "On va introduire dans la cité des bâches qui sont parfaitement étanches, qui sont munies d'aspirateurs, explique encore Jean-François Mari. Ces aspirateurs sont munis de filtres qui retiennent toutes les fibres pour éviter qu'elles se dispersent." Le chantier devrait être terminé pour l'été 2023.