Rouen : une vente aux enchères ce jeudi au profit de l'Abbatiale Saint-Ouen

Dans le cadre du projet de restauration de l'Abbatiale Saint-Ouen et de sa rose, une vente aux enchères est organisée ce soir à la halle aux toiles, à Rouen (Seine-Maritime).

Christine de Cintré, la présidente de l'office de tourisme Rouen Normandie espère que cette vente permettra de récolter environ 100 000 euros. La campagne de financement participatif lancée le 18 septembre dernier a déjà permis de récolter 75 000 euros sur les 500 000 escomptés. "Il reste encore six mois mais on sait qu'avec cette vente aux enchères, on va passer une marche dans ce mécénat participatif" assure la présidente de l'office de tourisme

Des morceaux de l'abbatiale et des moments d'exception

Plus d'une centaine de lots seront à acquérir ce jeudi soir à partir de 19h.

"Il y a par exemple des coffrets sculptés avec des morceaux de bois de la charpente qui ne pouvaient pas être restaurés, il y a aussi des tuiles de la toitures" détaille Christine de Cintré qui cite également des prototypes du maroquinier Paul Marius, des bijoux, des œuvres d'art mais aussi des "moments d'exception" au restaurant étoilé l'Odas ou encore un séjour à l'hôtel de Bourgtheroulde.

A tous les prix

Il y en a pour toutes les bourses assure Christine de Cintré. Les premiers lots sont estimés à 30 euros, les plus onéreux à 1 500 euros.

Le tout sera orchestré par la commissaire-priseur bien connue des téléspectateurs de France 2 Delphine Fremaux-Lejeune qui participe à l'émission de Sophie Davant "Affaire conclue".

Les lots sont à découvrir à partir de 16h ce jeudi à la halle aux toiles. La vente en elle-même commence à 19h.

L'interview complète de Christine de Cintré est à réécouter ici.