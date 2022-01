Rouez-en-Champagne sur TF1 : « Jamais une commune en France n’avait hérité d’autant d’argent »

Rouez-en-Champagne et son leg de 38 millions d'euros sous les projecteurs de TF1. L'émission Grands reportages ce dimanche 23 janvier à 13h40, intitulée "Mon village hérite d'un trésor" s'intéresse à quatre communes françaises ayant reçu un important héritage. Et clairement, Rouez apparaît comme la mieux lotie. "Jamais une commune n'avait hérité d'autant d'argent d'un seul coup", avance Baptiste Cordier, le réalisateur de ce long reportage de 52 minutes.

Une contrepartie : construire 50 logements pour personnes âgées

L'incroyable histoire débute en 2008. A l'époque, Rouez-en-Champagne (800 habitants), près de Sillé-le-Guillaume, reçoit le leg d'un de ses anciens habitants, Serge Le Grou. Le généreux donateur confie à la collectivité la somme colossale de 38 millions d'euros. Cette fortune prend la forme d'un important patrimoine immobilier et foncier, comportant notamment des immeubles à Pairs et des terres en Sarthe. La condition posée dans le testament du défunt est la suivante : que les loyers issus de cet héritage servent à la construction de maisons pour les personnes âgées nécessiteuses (qui en deviendront locataires). Aujourd'hui, une partie de ces logements est construite : douze sur la cinquantaine prévue.

Le leg de Rouez : une exception en France

"Dans le cadre du reportage, nous avons suivi une commune en Creuse qui a hérité d'un million d'euros. Cette somme représente exactement ce que perçoit chaque année depuis 2008 Rouez-en-Champagne en loyers, grâce à ce patrimoine immobilier", relève le journaliste auteur de l'enquête pour TF1. "C'est bien plus que le budget de la municipalité", rappelle Baptiste Cordier. Si Rouez fait figure d'exception, ce n'est pas uniquement pour la somme imposante reçue. C'est aussi à cause des conditions d'utilisation exigées par le donateur. "Souvent, lorsque des personnes lèguent leur patrimoine à une commune, elles demandent des contreparties relativement simples, comme fleurir la tombe du légataire. A Rouez, Serge Le Grou a mis la barre très haut", affirme le journaliste Baptiste Cordier. "Mais on peut dire qu'il y a mis les moyens!", ajoute-t-il.

Un million de revenus chaque année

Sans aucun doute, la commune de Rouez-en-Champagne n'est qu'au début des ses surprises. "On ne peut pas parler de cadeau empoisonné. Mais clairement, c'est un chantier colossal", avance le réalisateur du reportage qui sera diffusé ce dimanche sur TF1. "Quatorze ans après le leg, les élus sont encore en plein dans les dossiers et la paperasse"., constate-t-il.

De fait, cet héritage donne bien du travail à la commune qui n'est pas dimensionnée pour cela. "Rouez-en-Champagne ne dispose pas de service juridique ni d'une armée d'avocats en interne", souligne Baptiste Cordier. "Elle a dû créer une fondation pour recevoir les loyers et gérer le patrimoine immobilier", rappelle le journaliste. "En matière d'héritage, c'est comme si vous commenciez l'alpinisme par la face Nord d l'Everest!", résume-t-il. Pour lui, "cette histoire ne fait que commencer!"

► Emission "Grands reportages", dimanche 23 janvier à 13h40 sur TF1 : "Mon village hérite d'un trésor", avec quatre communes à l'honneur, dont Rouez-en-Champagne (Sarthe).