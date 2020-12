Rouillon : Solewa va recruter 50 salariés pour la pose de panneaux solaires

L'activité de Solewa est en très forte croissance. L'installateur de panneaux solaires pour les entreprises et les particuliers, dont le siège social est à Rouillon, va fortement augmenter ses effectifs ses prochaines années. Le leader du photovoltaïque dans le grand ouest lance "un plan de recrutement sur 4 ans avec des besoins immédiats importants puisque 20 recrutements sont prévus pour les prochaines semaines".

Des effectifs multipliés par 2 en 10 ans

Le marché est en plein boum. Solewa prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 35% en 2021, après une hausse quasi équivalente cette année. La société sarthoise créée en 2006 a donc un besoin urgent de main d’œuvre. De 70 collaborateurs aujourd'hui, l'entreprise devrait compter 90 salariés en 2021 et atteindre 120 personnes d'ici 2025.

"Nous recherchons essentiellement des couvreurs et des électriciens" explique Emmanuel Pousset, le dirigeant. "Il nous faut aussi des conducteurs de travaux, des commerciaux ainsi qu'un responsable administratif et financier". Entre 2016 et 2025, Solewa devrait avoir doublé ses effectifs.

Un marché plus sain

Il y a 15 ans le secteur du photovoltaïque avait connu un immense essor stoppé net avec l'arrêt des aides financières à l'installation. "L'arrêt de ces aides à fait disparaitre 90% des acteurs de la filière mais cela a permis d'assainir notre secteur. Ceux qui restent sont plus sérieux. Le marché s'est structuré" et il présente par conséquent plus de garanties pour les clients. Par ailleurs si la technologie n'a pas évolué, les rendements des panneaux solaires sont eux deux fois supérieurs à ceux qui ont été installés il y a 10 ans.

Solewa a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros cette année. Les emplois sont à pourvoir sur solewa.com