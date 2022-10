Route du Rhum : à Saint-Malo, des restaurants et hôtels manquent de main-d'oeuvre

Les organisateurs de la Route du Rhum s'activent, sur les quais de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ils montent les tentes du village, qui doit ouvrir dans pile une semaine, le mardi 25 octobre 2022, ce qui marquera le début de la 12e édition de la course à la voile. Deux millions de personnes sont attendues dans la cité corsaire sur toute la durée de l'événement.

Alors dans les restaurants et les hôtels, les équipes se préparent, elles aussi, à accueillir du monde. Sauf que, comme cet été , certains de ces établissements peinent à recruter du personnel. "Chaque fois que j'arrive dans intramuros, je vois les installations et je me rends compte du monde qu'il y aura, confie Julie Lefebvre, responsable de salle de la brasserie Le Saint-Vincent. Et je me sens angoissée."

Ils sont quatre à travailler au Saint-Vincent : deux en salle et deux en cuisine. Pour être bien, il faudrait qu'ils soient le double. "La première semaine, on va essayer de tenir comme ça, espère-t-elle. Puis après, on lancera un appel à la rescousse aux retraités et habitués qui ont travaillé en restauration." Ceux qui ont déjà vécu la Route du Rhum le savent : cette période est sportive. "C'est plus court que la période estivale mais c'est bien plus intense", juge Erwan Rouxel, de la crêperie la Duchesse-Anne.

Une problématique qui dure

Alors pour tenir, il y a différentes stratégies. La première, c'est de jouer sur les jours de repos. "On aura des jours par-ci par-là, et non plus obligatoirement les deux jours d'affilée", explique Cédric Descormier, réceptionniste à l'hôtel Oceania. La seconde, c'est d'accélérer le rythme de travail. "On va faire avec les moyens du bord, se résigne Aziz Challal, du restaurant Perla di Napoli. On va travailler plus."

Le gérant n'arrive pas à recruter depuis plusieurs mois. Il craint de voir son établissement disparaître. "Les périodes où il y a du monde sont importantes car ce sont elles qui nous font vivre pendant l'hiver, quand il n'y a plus de touristes, explique Aziz Challal. Si on n'a pas de personnel dans ces moments-là, comment fait-on ? On va pouvoir tenir comme ça quelques années, mais pas des décennies." Il souhaiterait que l'Etat lui vienne en aide.

