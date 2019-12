Routiers en colère : "Ce n’est que le début de nos actions !"

Ludres, France

Ils avaient choisi cette date depuis longtemps, les chauffeurs routiers ont mené des blocages ce matin partout en France. Dans le Grand est, c'est la zone industrielle de Ludres-Fléville près de Nancy qui a été choisie. Ils étaient environ 150 à empêcher tout camion de passer, en revanche les voitures pouvaient accéder à la zone. Une centaine d'entreprises se sont retrouvées touchées par ce mouvement social qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Quatre syndicats sur cinq de routiers mettent la pression afin d'obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail.

Pierre Stoldick, secrétaire CFDT Transports en Moselle. Copier

Pierre Stoldick, secrétaire CFDT Transports en Moselle raconte : "Un salaire de base dans la région, c'est le SMIC pour des amplitudes de 14 heures et avec beaucoup de temps d'attente dans les entrepôts. Je suis dans ce métier depuis 40 ans, je constate que les jeunes ne sont plus attirés par ce secteur. Et en plus, nous sommes concurrencés par les entreprises luxembourgeois et allemandes qui proposent de bien meilleurs salaires".

Et la retraite dans tout ça ?

L'action de ce matin est donc déconnectée du mouvement contre la réforme des retraites entamé il y a 12 jours, mais les routiers ont aussi une revendication concernant leur fin de carrière. Il existe un congé de fin d'activité à 57 ans après 30 ans années de carrière, "mais ce système est lui aussi menacé au delà de 2023" poursuit Pierre Stoldick.

Des accords non appliqués (pierre Stoldick CFDT)

"Si on mène une action ce matin, c'est pour dire que les accords de branche ne sont pas appliqués dans les entreprises. Et notre mouvement ne fait que commencer, il va s'inscrire lui aussi dans la durée".