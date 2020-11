"Rouvrir les concessions pour éviter que les usines ne ferment", dit la filière auto à Montbéliard

L'activité des usines est intimement liée à celle des concessions. A Montbéliard, syndicats et élus réclament une ouverture partielle des concessions automobiles pour éviter un coup de frein sur la production de l'usine PSA de Sochaux. Le député Frédéric Barbier a écrit au premier ministre.

A Montbéliard, pays de l'auto, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une réouverture partielle des concessions automobiles, sous peine de voir les usines se fermer.

Depuis Paris, ce lundi, Luc Chatel, le président de la plateforme automobile a été le premier à dégainer sur franceinfo.fr."Avec le confinement, les commandes ont chuté de 70 %". Et ce, malgré la possibilité offerte aux concessions de livrer des voitures sur rendez-vous.

"Le click&collect, c'est bien, mais ça ne suffit pas".

"On n'achète pas une voiture sur internet", déplorent les syndicats de l'usine PSA de Sochaux. "L'activité industrielle n'existe que par la vente de nos véhicules", ajoute l'intersyndicale CFE CGC, FO et la CFTC de Sochaux dans un communiqué. "La solution du click&collect est une bonne chose pour garantir le bon de commande, mais il faut rouvrir les concessions de toute urgence pour permettre ces commandes et éviter l'impact sur la production", dit Laurent Oechsel pour la CFE CGC.

En clair, en l'absence d'assouplissement du protocole des concessions, la production des usines, notamment celle de Sochaux, pourrait fléchir voire s'arrêter dans les prochaines semaines.

Le député LREM Frédéric Barbier écrit à Jean Castex

Le député du Doubs, Frédéric Barbier a écrit cette semaine au premier ministre pour solliciter cet assouplissement, en autorisant les clients potentiels à venir essayer les voitures depuis les parkings des concessions. "Malgré les aides à l'achat, la prise de commande se fait mal. Et donc on risque de nouvelles suppressions de séances de production dans les usines avec son impact sur la filière automobile du Nord Franche-Comté", dit Frédéric Barbier qui demande au premier ministre "d'autoriser cette prise de rendez-vous pour des essais aux abords de concessions".

A Sochaux, le confinement a déjà eu raison de l'équipe de week-end qui devait être remontée cette semaine, ainsi que de toutes les séances supplémentaires programmées en novembre.