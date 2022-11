Royal Canin développe à Aimargues une nouvelle gamme de produits pour lutter contre le surpoids

Royal Canin a 50 ans. Un anniversaire fêté en grandes pompes ce lundi à Aimargues, site historique du groupe. C'est en effet sur des terres appartenant à la famille de son épouse que le vétérinaire Jean Cathary fondait une première usine en 1970. Il y en a désormais 16 dans le monde, 60 filiales, 8.000 salariés dont 1.000 dans le Gard, ce qui en fait le premier employeur privé du département. Le site d'Aimargues où se situe le siège du groupe abrite aussi désormais une nouvelle ligne pilote de recherche et développement.

Une ligne qui a permis de concevoir une nouvelle gamme de croquettes semi-humides, plus faibles en calories. "40% de chiens et de chats dans le monde sont obèses explique Cécile Coutens, la présidente du groupe Royal Canin. On a aussi toujours des problèmes d'hygiène buco dentaire, cette ligne va nous permettre de travailler dans ce domaine. A Aimargues poursuit-elle, on innove pour le monde en travaillant profondément sur les besoins des animaux et comment y répondre à travers la nutrition."

Des emplois à la clé

Cette nouvelle ligne a déjà permis de créer quatre emplois. D'autres devraient suivre. C'est ce qui a convaincu la Région Occitanie de cofinancer le projet à hauteur de 850.000 euros."Nous avons besoin d'avoir des entreprises qui continuent de créer de l'emploi, confirme Carole Delga, la présidente de la Région. Royal Canin, c'est 50 ans d'implantation à Aimargues et je souhaite qu'il reste encore 50 ans et qu'il continue à avoir une croissance à deux chiffres. C'est aussi pouvoir développer de nouveaux produits qui permettront d'avoir plus de ventes, plus de chiffre d'affaires et donc, plus de créations d'emplois. On conserve ainsi cette souveraineté industrielle sur notre territoire. Je soutiens aussi ce projet car il permet une souveraineté énergétique. Ce projet va permettre une division par deux de la consommation énergétique. Afin de poursuivre cette dynamique, nous avons acté aujourd’hui avec Cécile Coutens la mise en place d’un comité de pilotage stratégique entre Royal Canin et la Région pour travailler ensemble sur les projets de développement du groupe et du site d’Aimargues."

En 2022, le groupe y a investi 30 millions d'euros.