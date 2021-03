Royan : le Club Med de La Palmyre recrute 70 employés locaux

70 emplois à pourvoir au Club Med de La Palmyre, près de Royan ! Le célèbre village vacances recrute à partir de ce jeudi 18 mars 2021 des employés locaux pour l'été prochain. Certains postes sont même à pourvoir dès avril.

Ils concernent principalement les métiers de l’hôtellerie et de la restauration : entretien des chambres ou des communs, commis de cuisine, employés polyvalents de restauration, plongeurs, magasiniers, etc. Le Club Med participe donc du jeudi 18 au mercredi 31 mars au Salon en ligne des saisonniers de Royan, organisé par Pôle emploi et la Mission locale de Royan. Il faut s'inscrire via internet pour prendre rendez-vous et rencontrer à distance l’équipe RH du Club Med.

Plus d’infos : salonenligne.pole-emploi.fr, agence Pôle emploi (3949) ou la Mission locale de l’agglomération Royan Atlantique au 05.46.06.96.16.

Une journée portes-ouvertes sera également organisée sur place, au Club Med de La Palmyre, le samedi 27 mars. Quatre rencontres avec 24 candidats chacune seront organisées de 9h à 17h30. Pour y participer, l'inscription est obligatoire sur Eventbrite.

Plus d’infos : Alexandra Avril (lpacrehu01@clubmed.com)

Le Club Med de La Palmyre a ouvert son nouveau village au début de l'été 2020, peu après le premier déconfinement. Un village plus grand et entièrement rénové, passé de 3 à 4 tridents, et qui vise désormais une clientèle plus aisée.