Au zoo de La Palmyre, le pass sanitaire inquiète

La mise en place du pass sanitaire, pour tous les lieux culturels et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes, entrera en vigueur le 21 juillet. Le gérant du zoo de La Palmyre craint une baisse de visiteurs. Crainte confirmée par certains clients.

Le vaccin sera presque obligatoire, à partir du 21 juillet, pour entrer dans les lieux culturels et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Dans tous les cas, il faudra au moins présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h. De nouvelles mesures qui inquiètent le secteur du tourisme. Le zoo de la Palmyre, aux Mathes, accueille jusqu'à 8.500 visiteurs par jour depuis sa réouverture, au mois de mai. Les gérants craignent que l'élargissement du pass sanitaire plombe la période estivale.

Une baisse de fréquentation d'environ 65%

Ces nouvelles mesures restrictives arrivent au pire moment. Entre le mois de juillet et le mois d’août, le zoo réalise entre 40 et 50% de son chiffre d'affaires annuel, soit environ 4.5 millions d'euros. "Mais la baisse du chiffre d'affaires et de la fréquentation pourraient être plus conséquent, avoue Pierre Caillé, le directeur, perplexe. Sur une famille de quatre personnes, si une n'est pas vaccinée, les autres risquent de ne pas venir".

Nous sommes pour le pass sanitaire mais il faut nous laisser un délai plus long pour s'organiser. - Pierre Caillé, directeur du zoo de La Palmyre.

La baisse de fréquentation pourrait donc avoisiner les deux tiers puisque seulement 35% des Français sont totalement vaccinés. L'autre gros problème, c'est l'organisation. "Nous n'avons aucune autorité à demander une pièce d'identité aux visiteurs. Pouvons-nous, légalement, avoir accès à des données médicales ? Aurons-nous une application spécifique pour scanner le pass sanitaire ?" Autant de questions auxquelles la direction n'a pas de réponse, à quelques jours de l'instauration de ce laissez-passer.

Les clients nous appellent pour réserver ou avoir des infos avant le 21 juillet. Nous craignons une forte affluence jusque cette date. - Pierre Caillé

Au niveau des salariés, 85% d'entre eux ont reçu les deux doses de vaccins. Mais pour le reste, le flou demeure. "Devrons-nous tester les non-vaccinés toutes les 48 heures ? Et dans tous les cas, si parmi nos salariés certains refusent la vaccination, nous ne pouvons pas les obliger", déclare Pierre Caillé. Cependant, une tolérance devrait être appliquée jusqu'au 1er septembre pour les employés. Pour les 12-17 ans, cette tolérance est effective jusqu'au mois d'août.

Des clients partagés sur cette mesure

Parmi les clients du zoo de la Palmyre, certains affirment qu'ils ne se vaccineront pas. "Nous sommes venus aujourd'hui justement pour éviter de se faire vacciner et de présenter un pass sanitaire. Nous ne voulons pas nous sentir obligés de recevoir le vaccin ou autre", affirment Anne-Sophie et Marie-Françoise, deux visiteuses.

Dans les lieux en extérieur comme les zoos, je ne vois pas trop l'utilité d'un pass sanitaire. Il suffit de respecter les gestes barrières. - Cindy, une visiteuse.

La plupart des clients sont pour le pass sanitaire, la vaccination, et sont d'ailleurs eux-mêmes vaccinés. En revanche, tous s'accordent à dire que cette mesure est contraignante. Et qu'elle arrive trop rapidement.

à lire aussi Pass sanitaire : encore des incertitudes pour les lieux touristiques en Sarthe