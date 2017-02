Royan : des entretiens d'embauche à la sauce "Top Chef"

Pôle Emploi et le GRETA de Royan organisaient ce lundi un "Pôle Chef". le principe ? Des patrons viennent rencontrer des demandeurs d'emploi directement en cuisine pour les voir travailler. Où commencer placer le savoir-faire au coeur du recrutement.

Pas toujours facile de bien mettre en avant ses compétences lors d'un entretien d'embauche classique. On peut pourtant être excellent dans son métier, mais avoir des difficultés à le montrer autour d'un bureau. C'est en partant de cette idée que le Pôle Emploi de Royan a mis en place ce "Pôle Chef" en partenariat avec le GRETA ce lundi. 29 demandeurs d'emploi, des cuisiniers et des serveurs, ont travaillé en conditions réelles face à des patrons qui cherchent à recruter.

Une sorte de "Top Chef" avec un emploi à la clé

Pour les demandeurs d'emploi, c'est l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire : préparer une sauce ou bien une macédoine, les servir de la meilleure des façons, le tout face à des patrons qui observent le moindre de leurs faits et gestes. La démonstration fait ensuite place à la discussion, et si le contact est bon, cela peut déboucher sur un emploi, pour l'été ou à plus long terme.

On se sent valorisé, on ne vient plus démarcher les patrons, ce sont eux qui viennent vers nous

Sur les 29 demandeurs d'emploi présents lors de ce "pôle chef", plusieurs sont repartis avec des contacts concrets voire avec une promesse d'embauche.

Le savoir-faire remplace ici le traditionnel CV © Radio France - Jessica Fiscal

Le CV passe au second plan

C'est le principal intérêt de la démarche pour le directeur du Pôle Emploi de Royan Jérôme Olivier : Le savoir-faire passe avant les diplômes, l'âge, ou les expériences passées. L'un des candidats est par exemple âgé de 56 ans, il est au chômage depuis un an et n'est que rarement convoqué en entretien d'embauche parce qu'il est "trop vieux pour les entreprises" selon lui. Ces entretiens d'un nouveau genre lui permettent donc d'avoir une chance en prouvant qu'on peut être compétent à tout âge.

Un concept bientôt étendu à d'autres secteurs ?

Le directeur de Pôle Emploi à Royan Jérôme Olivier envisage de décliner la formule dans d'autres secteurs d'activité, notamment la construction. "Il ne s'agirait évidemment pas d'un grand chantier mais on peut imaginer des petits ateliers avec de l'enduit, de la faïence, ... Le but pour les candidats étant de montrer qu'ils savent faire, qu'ils sont rigoureux et appliqués."