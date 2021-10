Les "oubliés du Ségur" mobilisés à Montpellier pour sauver leurs professions.

Une centaine de responsables et salariés du secteur social et médico-social se sont rassemblés ce mercredi matin, place de la Comédie à Montpellier. Ces "oubliés du Ségur" comme ils se sont surnommés demandent en priorité des revalorisations salariales pour sauver leurs professions.

Les responsables et les équipes de direction d'associations du secteur social et médico-social se sont mobilisés pour protester contre le Ségur de la santé ce mercredi, place de la comédie à Montpellier.

Réunis sur la place de la Comédie à Montpellier ce mercredi matin, ils sont éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie, ou encore directeurs de MECS (Maison d'enfants à caractère social). Le point commun de cette centaine de manifestants : ils travaillent tous dans le secteur du social ou du médico-social et se considèrent comme les "oubliés du Ségur de la Santé".

"Des postes vacants dans tous nos centres"

Cette mobilisation inédite a démarré au mois de juin dans plusieurs villes d'Occitanie pour demander une revalorisation des salaires dans ces secteurs à la hauteur de l'investissement des salariés.

Marion Morato est directrice des ressources humaines (DRH) à l'Adages, une association qui regroupe une trentaine de centre médico-sociaux dans tout l'Hérault. Elle constate que le métier n'est plus attractif.

"En entretien de recrutement, _la première question que pose une infirmière c'est si elle aura le droit à la prime Ségur_", raconte-t-elle . La prime Ségur, c'est 183 euros par mois dans le secteur public et 160 dans le privé lucratif (les cliniques et les Ehpad).

Les salariées de l'Adages mobilisées pour obtenir la prime du Ségur de la Santé, réservée au secteur public. © Radio France - Pierron Juliette

La DRH est contrainte de répondre : "Non. Nous ne sommes pas concernés. Alors les infirmières nous répondent qu'elles ont un poste à l'hôpital et elles ne reviennent plus. C'est là le fond du problème. Nous avons une trentaine de centres et dans chacun d'entre eux, nous avons deux ou trois postes vacants."

"Un manque cruel de moyens"

La crise du Covid a amplifié cette désertification : "Depuis quelques mois, je ne fais que recruter. Je dois trouver des gens tout le temps, les motiver. Je vois beaucoup plus de gens partir qu'arriver."

Elle en est convaincue, la revalorisation salariale est la pierre angulaire de cette mobilisation :

Un éducateur spécialisé, la première année, il commence à 1500 euros. Avec bac+3 ! Et bien sûr il ne compte pas ses heures. En théorie, c'est 35 heures mais ça grimpe à beaucoup plus. Mon angoisse c'est "qu'est ce qu'on va devenir si on ne revalorise pas les salaires ?" Marion Morato, DRH à l'Adages.

A ses côtés, des responsables témoignent. André Bruggemans, président de l'association Faré qui gère un dispositif AHI (Accueil, Hébergement et Insertion) compte mentalement : "J'ai _un service d'accueil d'urgence pour 41 personnes de 18 à 30 ans, j'ai deux éducateurs spécialisés_. C'est impossible de bien s'occuper des personnes en difficulté dans ces conditions !"

Des salariés sous pression

Christian Couderc, directeur de la MECS "Les Mariniers" à Sète sort lui aussi ses chiffres :

Deux éducateurs en soirée ou un seul éducateur le week-end pour une quinzaine de jeunes ! On manque cruellement de moyens. Surtout que, chez nous, il y a beaucoup de violence car nous gérons des enfants en souffrance. Les salariés sont sous pression. Christian Couderc, directeur d'une MECS.

Le plus dur, selon le directeur, c'est le manque de reconnaissance de l'investissement des secteurs du social et du médico-social par l'Etat. "Oui, les choses avancent. Depuis deux ans, nous avons un ministre en charge de l'Enfance. Mais nous voulons des mesures concrètes, à la hauteur des efforts que nous avons fourni et fournissons davantage depuis la crise du Covid-19."

A partir du 1er janvier 2022, une partie des acteurs du privé recevront une prime équivalent à la prime Ségur, décision prise par le gouvernement en juin dernier. Cependant, pour l'instant, les éducateurs, encadrants et psychologues du secteur privé ne sont pas concernés.