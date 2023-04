RSA contre bénévolat : "Un dispositif relativement inefficace" pour Eric Straumann, le père alsacien du projet

Le RSA sera bel et bien soumis à des conditions : Elizabeth Borne l'a redit dans une interview sur France 2 le jeudi 27 avril. Si la loi est votée, les bénéficiaires du RSA seront reçus par un conseiller Pôle emploi et un travailleur social. Ils seront ensuite orientés vers une activité liée à l'emploi, ou des soins si nécessaire.

ⓘ Publicité

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

En Alsace, un dispositif de ce type est expérimenté depuis six ans . Et la mesure, telle qu'elle a été mise en place, n'est pas franchement une réussite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'an dernier, sur un peu plus de 40.000 bénéficiaires du RSA en Alsace, 500 seulement se sont lancés dans un processus "d'engagement citoyen". C'est peu reconnaît Eric Straumann l'ancien président du Conseil départemental du Haut-Rhin et le père du projet. "Aujourd'hui le dispositif est relativement inefficace parce qu'il n'y a pas d'obligation." Eric Straumann, aujourd'hui maire de Colmar, explique que ce sont les plus motivés qui y participent, des bénéficiaires motivés qui retrouvent de toute façon rapidement du travail.

Eric Straumann est donc favorable à un dispositif obligatoire, à condition qu'on ne dépasse pas les 7 heures par semaine pour l'activité. Difficile par exemple de demander à des mères de famille isolées de s'absenter 15 à 20 heures.

Les associations de réinsertion demandent plus d'accompagnement

Quant aux associations alsaciennes de réinsertion, la plupart d'entre elles dénoncent l'inefficacité de l'expérimentation. "Il faut de vrais accompagnements, être au RSA n'est pas un choix", souligne Marc Desplat, le président d' ABCDE, l'association bas-rhinoise des chômeurs et demandeurs d'emploi. "C'est parfois des problèmes de logement, de santé, de garde d'enfant. On ne voit pas pourquoi on veut les forcer à des travaux d'intérêt général, comme des délinquants."