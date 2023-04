RSA sous condition dans la Somme : quel est l'objectif de ce dispositif, lancé ce vendredi ?

Ce vendredi 7 avril, la Somme devient territoire d'expérimentation pour le Revenu de Solidarité Active (RSA) sous condition. Cet essai va se concentrer jusqu'à décembre 2024 sur le Pays du Coquelicot et la Haute-Somme, c'est-à-dire les secteurs d'Albert et de Péronne. La Somme, qui compte 16.600 foyers bénéficiaires du RSA, s'est portée volontaire pour cette expérimentation, avec 17 autres départements, dont l'Aisne et le Nord. Objectif affiché par l'Etat avec ce RSA sous condition c'est de raccompagner les bénéficiaires vers l'emploi et de les sortir de la précarité.

Suspension voire suppression du RSA en cas de désengagement

On compte 1500 bénéficiaires du RSA dans les secteurs d'Albert et de Péronne. L'objectif c'est que tous entrent dans le dispositif du RSA sous condition à terme. Ce RSA sous condition passe notamment par un accompagnement renforcé pour chaque personne, avec au moins un échange par semaine et un rendez-vous par mois avec Pôle Emploi et/ou un travailleur social du conseil départemental de la Somme. Les agents auront moins de bénéficiaires à suivre, 60, pour assurer cet accompagnement en profondeur.

Au menu donc, une quinzaine d'heures de formation par semaine pour mieux cibler sa recherche d'emploi, rencontrer des entreprises mais aussi se faire accompagner pour par exemple passer son permis de conduire ou trouver un logement.

Si le bénéficiaire du RSA venait à suivre moins rigoureusement le dispositif voire à se désengager, le versement de l'allocation pourrait être soit suspendue, soit en partie supprimée. Cela pourrait même aller jusqu'à la radiation du bénéficiaire.