RSA sous conditions : l'expérimentation débutera cet été dans le Loiret

C'est l'un des axes du projet de loi "plein emploi" qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres : le conditionnement du versement du RSA à l'exercice de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Un "RSA sous conditions" qui va devenir une réalité dès cet été pour 2700 habitants du Montargois.

2700 bénéficiaires du RSA dans le Montargois concernés

Comme France Bleu Orléans vous le révélait en décembre dernier, le Département du Loiret fait partie des 18 territoires retenus par le gouvernement pour "expérimenter l'accompagnement rénové des allocataires du RSA" . Une expérimentation qui devait débuter en avril 2023 mais les négociations entre l'Etat et le Département du Loiret sur les contours de ce dispositif ont pris plus de temps que prévu. La signature de la convention interviendra finalement à la fin du mois après son vote lors de la prochaine session plénière programmée les 15 et 16 juin.

L'expérimentation dans le Loiret concernera un peu plus de la moitié des 4600 bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) dans le Montargois. Soit 2700 personnes au total qui recevront cet été un courrier du Département dans lequel le dispositif leur sera présenté. Pour pouvoir continuer à percevoir ce minimum social, les bénéficiaires devront obligatoirement s'inscrire à Pôle Emploi - qui deviendra France Travail au 1er janvier 2024 - et "consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle, pour un meilleur équilibre des droits et devoirs" avait déclaré Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle.

Activité ne veut pas dire travail

"Il n'est absolument pas question de travailler gratuitement" précise Marc Gaudet, le président du Département du Loiret, qui a demandé à l'Etat d'avoir "les coudées franches" quant aux contours de l'expérimentation. Concrètement, les 15 à 20 heures d'activité demandées pourront se matérialiser sous la forme de formations professionnelles, de stages en entreprise, d'engagement associatif ou de démarches pour passer le permis de conduire.

L'accompagnement et le contrôle des bénéficiaires du RSA sera assuré pour l'essentiel par des conseillers Pôle Emploi. En revanche, la gestion des dossiers les plus compliqués sera confiée à des agents du Département dont le recrutement est en cours. L'Etat versera en contrepartie un peu moins d'un million d'euros au Département pour 2023. Un premier bilan de cette expérimentation sera mené à la fin de l'année.