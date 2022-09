Ecowatt : "la météo de l'électricité" pour faire des économies d'énergie cet hiver

Des températures bien fraiches ce lundi en Bretagne et déjà on pense à l'hiver. Comment réaliser des économies d'énergie? Les Bretons peuvent utiliser le dispositif "écowatt" de RTE pour réaliser des gestes simples mais efficaces.

Les températures baissent en Bretagne alors que les prix de l'énergie explosent. Comment alors faire des économies d'énergie? Pour nous répondre la déléguée RTE dans l'Ouest était l'invitée de France Bleu Armorique ce lundi.

France Bleu Armorique : RTE, c'est le gestionnaire du transport de l'électricité qui pour cet hiver a décidé de généraliser à toute la France un système qui existe depuis 14 ans en Bretagne : Ecowatt. Qu'est-ce que c'est Ecowatt?

Carole Pitou Agudo : Ecowatt, c'est un dispositif qui nous donne au quotidien la météo de l'électricité. Là, en l'occurrence, nous nous préparons à vivre un hiver sous tension. Donc l'objectif avec ce dispositif, c'est de pouvoir informer les Français sur l'évolution du système électrique pour les jours à venir.

FBA : Donc on peut recevoir par exemple un SMS sur son téléphone quand la consommation a atteint un pic et qu'il faut faire attention?

Carole Pitou Agudo : Tout à fait. Je profite de l'antenne pour faire la publicité du site "monecowatt.fr". Il suffit donc de s'inscrire sur ce site et ensuite effectivement tout un chacun pourra recevoir donc des SMS d'alerte. Aujourd'hui par exemple il n'y a pas d'alerte. S'il y en a une, nous recevons un SMS. C'est important car il y a un risque de tension accrue sur le système électrique pour l'hiver à venir, mais qui reste tout à fait maîtrisable si nous faisons attention collectivement.

FBA : Cela fait 14 ans qu'Ecowatt existe en Bretagne. C'est bien utilisé déjà par les Bretons?

Carole Pitou Agudo : Effectivement, c'est un dispositif que nous avions déployé il y a quatorze ans en Bretagne pour faire face aux risques ponctuels que nous pouvions rencontrer en Bretagne. Et fort de son succès, nous avons décidé donc de généraliser à toute la France. Pour faire face, donc, à l'hiver à venir.

FBA : Pourquoi la Bretagne? Parce qu'on a une situation particulière en terme d'électricité?

Carole Pitou Agudo : Effectivement, la Bretagne connaissait une configuration historique en terme d'alimentation électrique, avec des difficultés que nous pouvions rencontrer ponctuellement l'hiver, durant les pointes de consommation électrique. Mais désormais, grâce aux actions qui ont été engagées durant la décennie passée, l'alimentation électrique de la Bretagne a été bien sécurisée avec la construction notamment d'une nouvelle ligne électrique entre le sud et le nord de la Bretagne, entre Lorient et Saint-Brieuc. Et puis, au printemps dernier, un nouveau moyen de production a été mis en service dans la pointe de la pointe Finistère, à Landivisiau, qui contribue à bien sécuriser l'alimentation de la Bretagne.

FBA : Avec Ecowatt, on peut tous faire des écogestes faciles pour réduire la consommation électrique

Carole Pitou Agudo : Tout à fait. L'objectif, c'est de vraiment sensibiliser tous les Français sur l'importance de faire ces gestes durant les pointes de consommation. Donc c'est sur la plage horaire de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h. Il y a des écogestes très simples. Les plus efficaces vont consister à baisser le chauffage d'un degré, mais également d'éteindre les éclairages dans les pièces qui sont inoccupées. Pour illustrer ces économies on peut explique que si tous les Français éteignent une ampoule, une simple ampoule, on économise la consommation cumulée des métropoles de Brest et de Rennes. Donc c'est à la portée de tous et ça peut effectivement nous permettre de dépasser les pics de consommation.

FBA : On peut différer aussi l'utilisation de son lave linge ou de son lave vaisselle...

Carole Pitou Agudo : Tout à fait. Donc, comme je vous l'indiquais donc, il est important de pouvoir identifier le pic de consommation, y compris le soir sur la plage horaire à 18 h 20 h. Et là, nous invitons tous les Français à différer l'usage. Par exemple éviction du lave linge, du séchage de la vaisselle qui sont des appareils électroménagers qui sont consommateurs. Il faut pouvoir les décaler de quelques heures.

FBA : Est-ce que RTE travaille également avec les entreprises qui doivent aussi faire des efforts de consommation pour cet hiver 2022/2023?

Carole Pitou Agudo : Oui, nous avons sensibilisé largement les entreprises, également les collectivités. L'objectif étant que tout le monde se mobilise pour pouvoir passer ces pointes de consommation hivernales.

FBA : On peut s'attendre à plusieurs pointes de consommation?

Carole Pitou Agudo : On a étudié différents scénarios. Nous prévoyons jusqu'à cinq jours de pics si on devait avoir une météo fraîche cet hiver. Et dix signaux rouge dans le cadre de scénarios très dégradés. Mais je tiens malgré tout à être rassurante. Le nombre de jours reste limité et surtout nous serons en capacité de prévenir en amont, trois jours à l'avance, si vraiment nous observons un risque.