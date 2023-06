RTP à Leugny où quand le secteur des travaux publics se féminise et s'informatise

L'entreprise RTP est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires : Gros terrassements, VRD (voieries et réseaux divers) et assainissements.

ⓘ Publicité

Terrassement

Ils travaillent avec les particuliers, les professionnels, les industriels et les collectivités locales.

Flotte de camions

Depuis 2010 ils proposent terrassement, aménagement de chemins, curage d'étang, viabilisation de chemins, travaux d'enrobés, gravillonnage, béton désactivé, pavage et pose de fosse septique.

Aménagement de parcelles de vignes

RTP a choisi de numériser ses outils de production car les technologies numériques font gagner en efficacité et en compétitivité : modélisation en 3D, informatisation des outils et des engins de chantiers

Canne GPS

Si le secteur des Travaux Publics souffre encore d'une image masculine, il offre de belles carrières aux femmes. RTP compte aujourd'hui des femmes dans son effectif et son objectif est de lutter contre cette image et de développer la mixité dans les métiers des travaux publics.