Dans la rue de l'Île à Sablé-sur-Sarthe, le magasin de chaussures Cabotine baisse à son tour le rideau

Laurence Champin n'avait jamais pensé devoir un jour fermer les portes de son magasin. Installée il y a cinq ans, elle avait constitué une "clientèle fidèle". Elle avait même prévu de faire des travaux dans les locaux. Mais la vendeuse du commerce a décidé de partir. "Je n'ai pas du tout de temps pour former quelqu'un qui, en plus, va peut-être me dire qu'il va partir parce qu'il s'ennuie", explique-t-elle.

ⓘ Publicité

Un chiffre d'affaire pas au rendez-vous

Dans son autre boutique, située à Château-Gontier, elle a dix fois plus de clients qu'à Sablé-sur-Sarthe. Pour elle, Sablé reste une ville "peu attrayante, et il y a aussi moins de fréquentation depuis que les grosses enseignes, comme Beauty Success sont parties s'installer vers le Super U", suggère-t-elle en guise d'explications. A Sablé-sur-Sarthe, elle n'a jamais été pleinement satisfaite du chiffre d'affaires réalisé, et aurait espéré faire mieux.

Une rue qui a beaucoup changé

Pour les habitués, ceux qui ont vu la ville évoluer sur des dizaines d'années, c'est la douche froide : "avant il y avait de tout", se souvient Inès, qui a passé son enfance à Sablé-sur-Sarthe, "des loisirs créatifs, des boutiques beauté, des vêtements, des commerces de bouche", ajoute la jeune femme. Aujourd'hui, la rue frappe par son manque de passage, par ses vitrines vides, et les noms d'enseignes délavés.

Depuis quelques années, la rue de l'île à Sablé-sur-Sarthe se vide de ses commerces. © Radio France - Philippine Oisel

De rares installations

La dernière date de janvier dernier : Vincent Lorre a ouvert une nouvelle boutique de cigarettes électroniques. Pour l'instant, son chiffre d'affaires et sa clientèle sont à la hauteur de ses attentes. Il l'explique surtout par "l'augmentation du prix du tabac. Les gens se tournent de plus en plus vers la cigarette électronique."

Une inquiétude pour les propriétaires

Jean-Luc possède un local commercial dans la rue de l'île. Il n'a pas réussi à le louer depuis près de 4 ans. Avant il y avait un dépôt vente ou encore un magasin de téléphonie. Le retraité renouvelle aujourd'hui son local, "en espérant qu'un commerçant y installe un jour une nouvelle boutique".