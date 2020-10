Ruée dans les boutiques du centre ville de Metz avant la fermeture de plusieurs commerces ce jeudi

Ils étaient plusieurs dizaines de clients à attendre devant la boutique d'un opérateur télécoms de la rue Serpenoise à Metz ce jeudi matin, au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement national prévu pour quatre semaines annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi.

cD'autres espéraient fébrilement de passer à temps pour un dernier coup de ciseau chez le coiffeur du coté de la rue des Clercs. Même le centre des impôts était pris d'assaut. Le confinement annoncé doit pourtant permettre de maintenir tous les services publics ouverts. Mais Samia, dans la file d'attente, panique à l'idée de devoir tout accomplir en 24 heures avant le confinement : " On a pas le temps de remettre les choses en ordre ".

Laura est venue au centre ville avec ses trois enfants pour les courses de dernière minute : à" Comment on fait si ils abiment leurs chaussures ? Je préfère aller dans une petite boutique aujourd'hui où il y a 4,5 personnes, plutôt que dans les grandes surfaces où il y a beaucoup de monde. Là je pense qu'ils sont tous en train d'acheter des pâtes et du papier toilette ! "

Des chaussures.. et un dernier petit McDo' à emporter ! - Laura, maman de trois enfants

Au magasin d'esthétique Peggy Sage, rue Serpenoise, on a vu défiler les premières clientes qui se préparent à rester chez elles pendant un mois : " Elles viennent pour acheter de quoi s'épiler à la maison, ou poser du vernis permanent ", témoigne la responsable. D'autres viennent par solidarité , comme Nina et ses deux adolescents en plein essayage dans la boutique Arizona :

Je ne viens pas seulement dans l'urgence mais surtout par principe, pour dépenser mon argent chez les commerçants de Metz. On a envie que ces petites structures puissent vivre aussi après. Nina - une cliente

Arizona habille les jeunes dans la rue des clercs depuis plus de 30 ans © Radio France - Natacha Kadur

François, le gérant de cette institution de la rue des Clercs, est philosophe :

Content ou pas ça ne change rien. Commerce indépendant, on souffre, mais je préfère fermer et voir mes clients en vie - François, gérant de l'Arizona dans la rue des Clercs.

Les coiffeurs à Metz très sollicités avant la fermeture pour le confinement © Radio France - Natacha Kadur

Chez les commerçants, le moral est au plus bas. Entre colère et résignation, certains craignent déjà de ne pas rouvrir à temps pour Noël, une période cruciale pour regonfler leur chiffre d'affaire. Pas de télétravail possible pour Béatrice, qui travaille à la boutique de chaussures Rieker et vit cette situation comme une injustice : " Je ne comprends pas que les petits commerces de proximité ferment alors que les grandes surfaces restent ouvertes et que les gens continuent d'avoir besoin de se vêtir, de s'approvisionner..."

La boutique de chaussures Rieker va tenter de sauver un peu son activité par la vente en ligne © Radio France - Natacha Kadur

Reportage dans les commerces du centre ville de Metz avant le confinement Copier

La boutique de photographie indépendante Photo Palace, 60 ans d'existence à Metz, ne fait pas partie des commerces essentiels. © Radio France - Natacha Kadur

Même son de cloche pour François Rollinger, gérant du Photo Palace, qui perçoit dans cette situation une concurrence déloyale :

David Rollinger, gérant du Photo Palace : " Confiner un mois avant Noël c'est catastrophique " Copier

Les rideaux se ferment ce jeudi pour quatre semaines dans l'espoir d'une ré-ouverture début décembre.