Ruée dans les magasins pour les courses de Noël ce premier week-end de décembre à Pau

C'est le top départ des courses de Noël ! Ce premier week-end de décembre, les clients sont nombreux dans le centre-ville de Pau. Ils en profitent pour faire un tour dans certains magasins pour trouver des idées de cadeaux et pour en acheter : magasins de jouets, librairies, boutiques de vêtement, épiceries et chocolaterie. Ce début de mois convient très bien aux acheteurs qui fuient la trop grande affluence des derniers jours avant Noël et le stress de dernière minute pour les achats.

Je manie mieux la carte bleue que le budget !

Les premières emplettes pour Noël ont occupé les Palois et les Paloises ce samedi. Il y avait du monde dans les magasins et aux chalets du marché de Noël installé en centre-ville. Certains étaient donc bien occupés : "Premier achat ici à la Fnac, on commence les fêtes de Noël [...] mais je manie mieux la carte bleue que le budget !" sourit un trentenaire. Un peu plus loin, une jeune fille finit d'envoyer des photos à ses parents et explique qu'elle a "regardé une idée de cadeau" pour sa grand-mère, en l'occurrence un calendrier avec une citation par jour. "Je me suis dit que c'était aujourd'hui ou jamais, nous confie une mère de famille Paloise. J'irai faire un tour chez Tonnet. J'ai mis de côté le mois dernier et le mois d'avant et maintenant que j'ai les sous, je peux acheter tout ce qu'il faut : des habits pour mon fils, des livres pour mon neveu et des petites bricoles par-ci par-là, des chocolats, des choses comme ça !"

Des Palois et des Paloises ont entamé les courses de Noël Copier

Laurent Chagneau, chocolatier de La Couronne sur la place Clémenceau à Pau est très content de voir que les clients sont là : "On rentre dans le dur pour les fêtes de Noël. On a déjà bien commencé avec les entreprises qui ont commandé beaucoup en amont [...] et ça va continuer, ça va augmenter jusqu'au 25." Laurent Chagneau ne cache pas son inquiétude pour la suite et redoute l'instauration d'une jauge dans les prochains jours : "Il y a du monde mais on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la crise sanitaire. On espère qu'on ne sera pas confinés et que ça se passe tranquillement. On va avoir une jauge apparemment, une jauge pour essayer d'avoir des catastrophes sanitaires comme on en a eues l'année dernière. On croise les doigts !"

Laurent Chagneau, maître chocolatier de La Couronne à Pau Copier