Durcissement du contrôle technique : ruée sur les centres spécialisés en Normandie

De nombreux automobilistes s'empressent de prendre rendez-vous dans les centres de contrôle technique avant le 1er juillet. C'est la date du durcissement de ces contrôles pour les voitures diesel. Il devait avoir lieu en janvier mais avait été repoussé de six mois par le gouvernement.

Franqueville-Saint-Pierre, France

Le 1er juillet, le contrôle de technique sera notamment plus stricte pour les véhicules diesel. Cette mesure devait être mise en place dès janvier mais elle avait été repoussée de six mois par le gouvernement pour calmer la colère des "Gilets Jaunes". Concrètement, les seuils de tolérance de pollution vont baissés. De nombreux véhicules pourraient ne plus passer au contrôle technique. Conséquence : les usagers se ruent dans les centres avant la date fatidique.

Le centre de contrôle technique de Nicolas Chivot à Franqueville-Saint-Pierre ne désemplit pas en ce mois de juin : 23 voitures par jour, une augmentation du nombre de clients de 15 à 20% par rapport à l'année dernière à la même période : "Les gens se sont un peu affolés" Il continue : "Ils viennent au mois de juin au lieu de juillet car cela va changer et qu'ils veulent être tranquilles pendant deux ans".

On est très chargé ! C'est complet pour le mois de juin - Nicolas Chivot, gérant d'un centre de contrôle technique

Nicolas Chivot, gérant du centre de contrôle technique de Franqueville-Saint-Pierre © Radio France - Flavien Groyer

Qu'est ce qui va changer ?

Et surtout, qu'est ce qui affole tant les usagers ? Tout simplement le durcissement des contrôles de pollution pour les véhicules diesel. Concrètement, les seuils de tolérance de pollution vont baissés. Certains véhicules plus polluants sont susceptibles de ne plus passer au contrôle. La contre-visite serait obligatoire.

Les taux de pollution vont être plus bas que d'habitude donc forcément si le véhicule a tendance à polluer . Il risquera de ne plus passer plus tard - Nicolas Chivot.

Cette machine est un opacimètre. C'est elle qui calcule le taux de pollution des moteurs. © Radio France - Flavien Groyer

Cette situation agace Miguel, client, il avait anticipé le 1er juillet : "Malheureusement, tout le monde n'aura pas les moyens de changer de voiture quand on lui dira qu'elle ne passe plus". Il continue : "C'est rageant".

Alors tous les véhicules diesel ne sont pas concernés. La nouvelle règle s'applique à partir des moteurs de la norme européenne Euro 4 homologués après 2005 et tout cela est inscrit sur la carte grise.